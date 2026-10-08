Історичний дефіцит: чому головний експортер лимонів у Європі масово скуповує їх у Марокко

Глобальний ринок цитрусових зіткнувся з нетиповою аномалією, яка змушує провідних гравців змінювати правила гри. Екстремальні умови та неврожай призвели до того, що традиційні експортери перетворилися на найбільших покупців.

Чому головний експортер змушений купувати лимони

Через історичний дефіцит та високі ціни Іспанія закупила у Марокко рекордні 1,6 тисячі тонн лимонів на суму понад 2 мільйони євро. Це майже вдесятеро перевищує показники минулого сезону, повідомляє East Fruit. Таким чином, іспанський ринок став головним європейським напрямком для марокканських фермерів, обійшовши Велику Британію та Францію.

Іспанія традиційно є провідним виробником та експортером лимонів у Європі, поступаючись у світі лише Мексиці та Південній Африці. Однак сезон 2025/26 років приніс серйозні випробування для місцевих аграріїв. Виробництво скоротилося на 18,6% порівняно з минулим роком, що спровокувало різку нестачу продукції та зліт цін.

Важливо! Щоб перекрити дефіцит для власного населення та виконати експортні контракти, країні довелося терміново шукати нових постачальників. Пік закупівель припав на квітень 2026 року, коли частка марокканських лимонів на іспанському ринку сягнула 33%.

Що очікує на ринок цитрусів далі

Зазвичай основними постачальниками лимонів до Іспанії є Південна Африка, Аргентина, Бразилія, а також Нідерланди та Португалія. Абсолютний рекорд імпорту з Марокко фіксували ще у сезоні 2017/18 років, коли обсяги сягнули 95,9 тисячі тонн.

Зверніть увагу! Поточна ситуація є скоріше вимушеним тестуванням нових логістичних ланцюжків через екстремальні умови, а не довгостроковим трендом. Проте, оскільки до кінця сезону залишається ще два місяці, загальний імпорт лимонів до Іспанії має всі шанси стати рекордним за останні п'ять років.

Осінній сезон приніс українцям справжній ціновий шок на ринку малини. Через несподівані проблеми у сусідніх країнах вартість вітамінного кошика стрімко поповзла вгору, змушуючи покупців хапатися за гаманці.