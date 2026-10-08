Почему главный экспортер вынужден закупать лимоны

Из-за исторического дефицита и высоких цен Испания закупила у Марокко рекордные 1,6 тысячи тонн лимонов на сумму более 2 миллионов евро. Это почти в десять раз превышает показатели прошлого сезона, сообщает East Fruit. Таким образом, испанский рынок стал главным европейским направлением для марокканских фермеров, обойдя Великобританию и Францию.

Испания традиционно является ведущим производителем и экспортером лимонов в Европе, уступая в мире лишь Мексике и Южной Африке. Однако сезон 2025/26 годов стал серьезным испытанием для местных аграриев. Производство сократилось на 18,6% по сравнению с прошлым годом, что привело к резкому дефициту продукции и скачку цен.

Важно! Чтобы покрыть дефицит для собственного населения и выполнить экспортные контракты, стране пришлось срочно искать новых поставщиков. Пик закупок пришелся на апрель 2026 года, когда доля марокканских лимонов на испанском рынке достигла 33%.

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Обычно основными поставщиками лимонов в Испанию являются Южная Африка, Аргентина, Бразилия, а также Нидерланды и Португалия. Абсолютный рекорд импорта из Марокко был зафиксирован еще в сезоне 2017/18 годов, когда объемы достигли 95,9 тысячи тонн.

Обратите внимание! Текущая ситуация является скорее вынужденным тестированием новых логистических цепочек из-за экстремальных условий, а не долгосрочным трендом. Однако, поскольку до конца сезона остается еще два месяца, общий импорт лимонов в Испанию имеет все шансы стать рекордным за последние пять лет.

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