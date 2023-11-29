Дефіцит у бюджеті Німеччини сягне понад 20 мільярдів євро у 2024 році

Як повідомляє німецький уряд, точна цифра дефіциту бюджету у наступному році ще не відома. Однак, додаткове фінансування Німеччині знадобиться у сумі щонайменше 14 мільярдів євро.

Що викликало дефіцит німецького бюджету

Верховний суд Німеччини прийняв рішення, яке поставило під сумнів використання спецфондів. Через це німецький уряд вимушений розпочати перегляд свого фінансового плану. Член бюджетного комітету Бундестагу Отто Фріке вважає, що керівництву Німеччини необхідно знайти додаткове фінансування бюджету від 14 до 24 мільярдів євро, повідомляє 24 Канал.

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Отто Фріке Член бюджетного комітету Бундестагу від Вільних демократів Я не бачу, щоб боргове гальмо знову було призупинено.

При цьому, Фріке вважає недоцільним ініціювання призупинення запозичень, наполягаючи на перегляді пріоритетності витрат з боку усіх часин уряду. Окремо він наголосив на тому, що збільшення податків це не життєздатний метод покриття дефіциту бюджету.

Німецькі високопосадовці та Федеральний канцлер Федеративної Республіки Німеччини Олаф Шольц мають зустрітися 29 листопада ввечері для проведення переговорів. Представники уряду Німеччини уже називають цю кризу безпрецедентною.