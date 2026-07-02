Крим став епіцентром паливної кризи: бензин здорожчав до небаченого рівня

Паливна криза у Росії через удари безпілотників по нафтопереробці особливо боляче вдарила по окупованих українських територіях. Вони найбільше страждають від дефіциту, а тепер і ціни підскочили до небачених раніше рекордів.

Скільки коштує бензин в Криму

На заправках Севастополя бензин в середньому продають вже по 199 рублів за літр, а загалом по окупованому Криму – від 185 до 200 рублів за літр, пише російський "Комерсант".

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Окупований півострів буквально став епіцентром паливної кризи в Росії. Оскільки він фактично відрізаний від постачань з Росії через удари по основних маршрутах, окупаційна "влада" Криму запровадили найжорсткіші обмеження на продаж пального.

Приватні автомобілі давно заправляють не більше 20 літрів "в одні руки". А в Севастополі взагалі діють QR-коди на заправку, які потрібно отримати через державний месенджер. Інакше бензин просто не отримати.

Але це не допомагає впоратися з кризою. За даними видання, АЗС на півострові вже навіть не вказують ціни на інформаційних табло. Продаж бензину та дизелю відкривають без попереджень і на дуже короткий час.

Тим часом перекупники продають бензин у Криму вже по 250 – 400 рублів за літр.

Що говорить окупаційна "влада"

Призначені Москвою "керівники" окупованого півострова вже навіть не намагаються якось прикрасити скрутну ситуацію.

"Глава" окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов днями заявив, що передумов для відновлення постачань пального поки що немає.

Ситуація з паливною кризою триває. Прошу набратися терпіння. Великих обсягів пального найближчим часом у продажу не буде,

– сказав він.

Тоді як "очільник" Севастополя Михайло Развожаєв. попередив, що запроваджені обмеження на продаж пального продовжаться і діятимуть щонайменше місяць.

Що говорить статистика

Водночас Росстат шокових цін на бензин у Криму не бачить. За даними офіційної російської статистики протягом минулого тижня ціни на півострові були такими:

бензин АІ-92 – 81,08 рубля за літр;

бензин АІ-95 – 88,82 рубля за літр.

У Севастополі, згідно з даними Росстату, бензин нібито здорожчав за тиждень на 30% – до 97,95 рубля за літр АІ-92 і до 129,68 рубля за літр АІ-95.

Тож навіть офіційно бензин у Криму перетнув історичну позначку у 100 рублів за літр, хоча в реальності коштує вдвічі дорожче. Але Москві до того байдуже, адже важливіше впоратися з паливною кризою у Москві.

До речі, українська розвідка дізналася, що Кремль ухвалив рішення перенаправити постачання пального з регіонів до столиці, щоб не гнівати москвичів. Адже Московський НПЗ вийшов з ладу на пів року, що викликало дефіцит.