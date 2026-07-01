Дефіцит пального в столиці та втручання Кремля

У Росії посилюється паливна криза, яка дедалі більше впливає на внутрішній розподіл ресурсів, повідомляє "Служба зовнішньої розвідки". Московський нафтопереробний завод, за оцінками експертів, виведений з ладу приблизно на пів року, що створює ризик дефіциту пального у столиці.

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Щоб уникнути соціального невдоволення, російська влада ухвалила рішення перенаправити постачання з регіонів. Зокрема, компанію "Уралнефть" із Башкортостану зобов'язали забезпечувати Москву бензином, дизельним та авіаційним паливом.

За словами представників компанії, частина регіональних ресурсів уже спрямовується до столиці. Це відбувається на тлі повідомлень про закриття частини автозаправних станцій через нестачу нафтопродуктів та запровадження обмежень на відпуск пального для населення.

Фінансовий тиск на регіони та продаж активів

Паралельно російські регіони змушені шукати кошти для покриття власних бюджетних проблем. У Башкортостані влада ухвалила рішення продати 6,36% акцій компанії "Башнефть", щоб частково компенсувати дефіцит бюджету.

Керівництво регіону зазначає, що значна частина витрат пов'язана з соціальними зобов'язаннями, зокрема підтримкою учасників війни проти України та їхніх родин. Однак отримані від угоди кошти покривають лише близько двох третин необхідного фінансування.

У результаті регіони змушені одночасно віддавати ресурси до центру та продавати стратегічні активи, щоб закрити власні фінансові прогалини.

Експерти зазначають, що нинішня ситуація демонструє системний дисбаланс у російській економіці, де інтереси столиці залишаються пріоритетними, а фінансовий та ресурсний тиск на регіони зростає, що в перспективі може поглибити внутрішні економічні диспропорції.

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