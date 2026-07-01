Як підскочили ціни на в Росії зараз
Невеликі приватні заправки у Росії почали продавати бензин у роздріб по 120 і навіть 140 рублів за літр, пише Reuters.
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За словами операторів паливного ринку, окремі російські АЗС наблизилися до позначки у 100 рублів за літр ще два тижні тому. Однак тоді вони не змогли її перевищити, оскільки їхнє програмне забезпечення просто не було налаштоване для трицифрових цінників на інформаційних табло.
Як пояснили джерела, раніше пальне в Росії за такими цінами ніколи не продавалося. Однак коли наприкінці червня ситуація на паливному ринку ще більше погіршилася, заправки внесли технічні зміни до своїх систем і почали продавати бензин та дизель по 120 – 140 рублів за літр.
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Які ціни на великих АЗС
Водночас ціни на АЗС великих мереж майже вдвічі нижчі та майже не відрізняються від докризових:
За словами трейдерів, великі мережі дотримуються неформальної домовленості з регуляторами, за якою підвищення цін на АЗС не може перевищувати темпи інфляції.
Однак така велика різниця у вартості на різних АЗС Росії призводить до того, що пальне на заправках великих нафтових компаній дуже швидко закінчується. Через це вони змушені тимчасово припиняти продажі до надходження нових партій.
Тому водії їдуть на невеликі станції у пошуках бензину, навіть дорогого.
Дороге пальне зовсім не відлякує клієнтів, які приїжджають заправлятися, бачачи поруч закриті АЗС великих вертикально інтегрованих нафтових компаній,
– розповів один із трейдерів виданню.
Водночас на оптовому ринку попит на пальне значно перевищує пропозицію. Відтак, більшість заявок на закупівлю пального просто залишаються невиконаними, оскільки бензину та дизелю просто немає. Тож ціни на АЗС Росії, ймовірно, ростимуть і далі, а нові рекорди – ще попереду.
Нагадаємо, у неділю російський диктатор Володимир Путін визнав, що українські удари дронів по нафтопереробці країни спричинили дефіцит пального
. Але запевнив, що влада працює над вирішенням цієї проблеми.