Дефицит топлива в столице и вмешательство Кремля

В России усугубляется топливный кризис, который все больше влияет на внутреннее распределение ресурсов, сообщает "Служба внешней разведки". Московский нефтеперерабатывающий завод, по оценкам экспертов, выведен из строя примерно на полгода, что создает риск дефицита топлива в столице.

Смотрите также Бензин стал роскошью: в России цены на топливо впервые превысили историческую отметку

Чтобы избежать социального недовольства, российские власти приняли решение перенаправить поставки из регионов. В частности, компанию "Уралнефть" из Башкортостана обязали обеспечивать Москву бензином, дизельным и авиационным топливом.

По словам представителей компании, часть региональных ресурсов уже направляется в столицу. Это происходит на фоне сообщений о закрытии части автозаправочных станций из-за нехватки нефтепродуктов и введении ограничений на отпуск топлива для населения.

Финансовое давление на регионы и продажа активов

Параллельно российские регионы вынуждены искать средства для покрытия собственных бюджетных проблем. В Башкортостане власти приняли решение продать 6,36% акций компании "Башнефть", чтобы частично компенсировать дефицит бюджета.

Руководство региона отмечает, что значительная часть расходов связана с социальными обязательствами, в частности с поддержкой участников войны против Украины и их семей. Однако средства, полученные от сделки, покрывают лишь около двух третей необходимого финансирования.

В результате регионы вынуждены одновременно отдавать ресурсы центру и продавать стратегические активы, чтобы закрыть собственные финансовые пробелы.

Эксперты отмечают, что нынешняя ситуация демонстрирует системный дисбаланс в российской экономике, где интересы столицы остаются приоритетными, а финансовое и ресурсное давление на регионы усиливается, что в перспективе может усугубить внутренние экономические диспропорции.

Топливный кризис в России "ударил" по продуктам: возможен дефицит в магазинах

В Санкт-Петербурге производители продуктов питания начали предупреждать торговые сети города о невозможности своевременно поставить товар. Причиной таких событий является дефицит топлива в стране.