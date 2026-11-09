Криза повертається: Росія змушена запровадити обмеження через дії України

Чергова хвиля українських атак на стратегічні об'єкти ворога дала свій результат. Країна-агресорка знову зіткнулася з масштабною кризою.

Чому росіяни масово залишаються без пального

Щонайменше у шести регіонах Росії місцева влада змушена запроваджувати жорсткі ліміти на продаж бензину та дизеля, про що пише Reuters.

Причиною стали прицільні удари українських безпілотників по восьми великих нафтопереробних заводах ворога протягом останніх двох тижнів.

Україна суттєво посилила атаки на російські нафтопереробні заводи після 30 жовтня, коли оголошене президентом США Дональдом Трампом енергетичне перемир'я між Києвом і Москвою так і не запрацювало,

– йдеться у матеріалі.

Найбільше від дефіциту потерпають клієнти мережі "Роснефть". Наприклад, у Карелії водіям дозволяють заливати в бак не більше 30 літрів бензину або 50 літрів дизеля за один раз.

Зауважте! Продаж пального в каністри взагалі заборонили, щоб уникнути панічних закупівель.

Губернатор Карелії Артур Парфенчиков визнав, що такі заходи створюють серйозні проблеми для логістики та місцевого бізнесу.

Наразі нашим головним пріоритетом є запобігання панічним закупівлям та забезпечення стабільної роботи всіх автозаправних станцій,

– зазначив російський чиновник.

Проблеми з пальним не обмежилися північним заходом. Аналогічні ліміти вже діють у Бурятії, Забайкаллі, Красноярському краї, а також у Нижньогородській, Архангельській та Пензенській областях.

У Reuters нагадали, що цього літа Росія запроваджувала аналогічні обмеження в багатьох регіонах – після попередньої хвилі українських атак безпілотників на нафтопереробні заводи. Ба більше, вона якраз збіглася з піком сезонного попиту.

Тоді дефіцит пального змусив владу знову запровадити обмеження на експорт бензину, а в липні були також обмежені закордонні продажі дизельного пального.

Нагадаємо, що тим часом Росія активно користується дизельною угодою зі США. Зокрема, Кремль вважає, що угода може стати основою для поступового відновлення відносин з Вашингтоном.