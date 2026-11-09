Сили оборони успішно атакували другий за потужністю НПЗ у Росії

Про це інформують осінтери, місцеві жителі у соцмережах та російські ЗМІ. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Повітряна атака на Ленінградську область: що відомо про ураження Кіриського НПЗ?

Як повідомляє телеграм осінтерів DniproOfficial, уночі 9 листопада під прицілом ударних дронів опинилася установка первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-2 на території заводу "КІНЕФ". Мовиться про так званий Кіриський НПЗ або ТОВ "Кіришінефтеоргсинтез".

Це другий за потужністю НПЗ у Росії після Омського та єдиний великий комплекс на північному заході країни. Він є критично важливим для постачання пального до Санкт-Петербурга, Ленінградської, Новгородської, Псковської областей, а також для російських військ.

Цю інформацію також підтверджують інші моніторингові ресурси, як-от Exilenova. Повітряний удар по Ленінградській області, де розташоване це підприємство, спричинив масштабну пожежу у промисловій зоні.

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Губернатор Олександр Дрозденко заявив, що російські сили протиповітряної оборони нібито збили понад сотню безпілотників. А проте й визнав "факти влучання БпЛА у промзоні міста Кіриші".

Тим часом місцеві жителі масово публікували відеозаписи вибухів та потужної пожежі на території нафтопереробного комплексу. Також у Санкт-Петербурзі вводили тимчасові обмеження на роботу міжнародного аеропорту "Пулково".

Пожежа на Кіриському НПЗ після повітряної атаки: дивіться відео очевидців

Додамо, що уражена установка ЕЛОУ-АВТ-2 є "серцем" підприємства. Вона призначена для електрознесолювання, зневоднення та первинної дистиляції нафти на фракції. Без її повноцінного функціонування неможливі будь-які подальші процеси вторинної переробки та отримання готового палива, такого як бензин, дизель чи авіаційний гас.