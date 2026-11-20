У Росії розширюється паливна криза і зачіпає нові регіони країни. Місцева влада дедалі частіше обмежує обсяги бензину й дизеля, які водії можуть придбати за один раз.

У яких регіонах обмежили продаж пального

Одним із найбільш постраждалих регіонів залишається тимчасово окупований Крим. Там обмеження на продаж пального діяли ще до нової хвилі українських атак цього тижня. Тепер запровадили додаткові ліміти, пише Reuters.

Призначений Росією "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що з четверга діють такі обмеження:

на низці АЗС бензин відпускають лише в обсязі "одного повного бака" автомобіля;

для заправки в каністри встановили ліміт до 20 літрів.

За поясненням Развожаєва, обмеження на пальне нібито мають не допустити панічних закупівель у великих обсягах. Через це, мовляв, виникають черги, а інші водії не можуть заправитися.

Ліміти також діють і у самій Росії:

Томськ

У цьому сибірському регіоні місцева влада встановила обмеження на придбання до 30 літрів бензину та 50 літрів дизельного пального.

Пенза

У четвер у місті запровадили обмеження на продаж до 50 літрів бензину та 200 літрів дизеля на один автомобіль.

Чому вводять ліміти на АЗС Росії

Головною причиною розширення паливної кризи в Росії стали нові атаки українських дронів на російські нафтопереробні заводи. За даними галузевих джерел, починаючи з кінця жовтня, удари по НПЗ обвалили сукупні обсяги переробки сирої нафти в країні на 45%.

Таке стрімке падіння виробництва не лише створює внутрішній дефіцит, але й зриває міжнародні контракти Москви. Зокрема, під загрозою опинилася домовленість про експорт дизельного пального до США та інших країн.

Варто знати! Росія зазвичай є великим експортером пального, однак під час попередньої хвилі дефіциту влітку їй довелося закуповувати його за кордоном, зокрема в Індії. Нинішнє скорочення переробки може знову посилити тиск на російський паливний ринок.

Нагадаємо, на початку листопада паливна криза в Росії вже змусила щонайменше шість регіонів запровадити обмеження на продаж бензину та дизеля. Тоді місцева влада пояснювала такі заходи наслідками українських ударів по нафтопереробних заводах.