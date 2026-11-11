Паливна криза в Росії: ціни у країні-агресорці продовжують зростати

Чому ціни в Росії зростають

За даними на кінець жовтня 2026 року, тарифи на звичайні тентовані фури підскочили на 28,3%, а на спеціалізовані рефрижератори – на 27,6%, про що пише видання "Осторожно, новости".

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Перевізники б'ють на сполох, адже такі стрибки тарифів гарантовано перепишуть цінники на продовольство для звичайних росіян.

Зверніть увагу! Найбільше постраждає логістика м'ясної та молочної продукції, а також інших товарів, що швидко псуються і потребують спеціальних умов доставки.

Усе залежить від того, яку частку у вартості конкретного товару становить доставка та яку частину додаткових витрат готові взяти на себе виробники й торговельні мережі. Однак якщо високі транспортні тарифи збережуться, вони створюватимуть додатковий тиск на кінцеві ціни– визнав генеральний директор CARGO.RUN Тимур Карімов.

Крім дефіциту пального, галузь добиває примусовий перехід на електронну транспортну накладну, який стартував 1 вересня. Директор із закупівель транспортних послуг FM Logistic у Росії Едуард Миронов зазначив, що до таких змін виявилися готовими лише гіганти ринку, тоді як для середнього та малого бізнесу нові державні вимоги стали серйозним викликом.

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Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Різке зростання тарифів почалося ще у III кварталі 2026 року, коли вартість автоперевезень підскочила на 11,5%. Головними причинами стали літня хвиля паливної кризи та вимушене призупинення роботи чорноморських портів.

Нагадаємо, що в Росії знову почали запроваджувати обмеження на купівлю пального. Причиною кризи стало відновлення українських атак на об'єкти Росії.