"Ситуація як з гречкою та ковбасою": у Росії шукають виправдання для проблем з пальним

Чому влада РФ порівнює ситуацію з дефіцитом ковбаси

Депутат Держдуми Ігор Ананських спробував пояснити порожні заправки "ажіотажним попитом", який нібито змушує продавців лімітувати відпуск товару, про що пише російське видання The Moscow Times.

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На жаль, таке буває: влітку в нас із бензином, а також доволі часто з гречкою, ковбасою тощо– заявив російський політик

При цьому він фактично розписався у безпорадності російської ППО перед повітряними загрозами. Він зазначив, що коли "залітає 150 дронів, на жаль, пошкодження цілком можливі".

Водночас він зазначив, що "ситуація все-таки відрізняється від літньої" та запевнив, що "відповідні висновки зроблено, а запаси сформовано".

З 10 листопада столичні АЗС компанії "Роснефть" почали відпускати не більше 50 літрів пального на один автомобіль. Аналогічні жорсткі заходи вже діють у багатьох інших регіонах країни.

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Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Зауважте! Справжньою причиною дефіциту стала серйозна деградація нафтопереробної галузі ворога внаслідок системних ударів.

Лише у період з 30 жовтня до 7 листопада щонайменше п'ять заводів "Роснефти" зазнали нових атак з боку України. Йдеться про ключові підприємства у Башкортостані, Рязанській, Самарській, Саратовській та Ярославській областях.

Ці об'єкти отримали численні пошкодження, що миттєво вдарило по забезпеченню бензином найбільших російських міст, включно з Москвою.

Нагадаємо, що українські безпілотники вивели з ладу 10% нафтопереробних потужностей Росії лише за кілька днів. Суттєвих втрат зазнали підприємства у Самарі, Кстові, Уфі та Куйбишеві.