Почему власти РФ сравнивают ситуацию с дефицитом колбасы

Депутат Госдумы Игорь Ананских попытался объяснить пустые заправки "ажиотажным спросом", который якобы вынуждает продавцов ограничивать отпуск товара, о чем пишет российское СМИ The Moscow Times.

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К сожалению, такое бывает: летом у нас с бензином, а также довольно часто с гречкой, колбасой и т. д.– заявил российский политик

При этом он фактически признал беспомощность российской ПВО перед воздушными угрозами. Он отметил, что когда "залетает 150 дронов, к сожалению, повреждения вполне возможны".

В то же время он отметил, что "ситуация все-таки отличается от летней" и заверил, что "соответствующие выводы сделаны, а запасы сформированы".

С 10 ноября столичные АЗС компании "Роснефть" начали отпускать не более 50 литров топлива на один автомобиль. Аналогичные жесткие меры уже действуют во многих других регионах страны.

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Обратите внимание! Настоящей причиной дефицита стала серьезная деградация нефтеперерабатывающей отрасли противника в результате системных ударов.

Только в период с 30 октября по 7 ноября как минимум пять заводов "Роснефти" подверглись новым атакам со стороны Украины. Речь идет о ключевых предприятиях в Башкортостане, Рязанской, Самарской, Саратовской и Ярославской областях.

Эти объекты получили многочисленные повреждения, что мгновенно ударило по обеспечению бензином крупнейших российских городов, включая Москву.

Напомним, что украинские беспилотники вывели из строя 10 % нефтеперерабатывающих мощностей России всего за несколько дней. Существенные потери понесли предприятия в Самаре, Кстове, Уфе и Куйбышеве.