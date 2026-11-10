"Ситуация как с гречкой и колбасой": в России ищут оправдания проблемам с топливом

Топливный кризис в России / Фото Unsplash
Топливный рынок страны-агрессора столкнулся с серьезными проблемами. Обстоятельства вынуждают местные власти и бизнес прибегать к непопулярным мерам.
Почему власти РФ сравнивают ситуацию с дефицитом колбасы
Депутат Госдумы Игорь Ананских попытался объяснить пустые заправки "ажиотажным спросом", который якобы вынуждает продавцов ограничивать отпуск товара, о чем пишет российское СМИ The Moscow Times.
К сожалению, такое бывает: летом у нас с бензином, а также довольно часто с гречкой, колбасой и т. д.
При этом он фактически признал беспомощность российской ПВО перед воздушными угрозами. Он отметил, что когда "залетает 150 дронов, к сожалению, повреждения вполне возможны".
В то же время он отметил, что "ситуация все-таки отличается от летней" и заверил, что "соответствующие выводы сделаны, а запасы сформированы".
С 10 ноября столичные АЗС компании "Роснефть" начали отпускать не более 50 литров топлива на один автомобиль. Аналогичные жесткие меры уже действуют во многих других регионах страны.
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на
Обратите внимание! Настоящей причиной дефицита стала серьезная деградация нефтеперерабатывающей отрасли противника в результате системных ударов.
Только в период с 30 октября по 7 ноября как минимум пять заводов "Роснефти" подверглись новым атакам со стороны Украины. Речь идет о ключевых предприятиях в Башкортостане, Рязанской, Самарской, Саратовской и Ярославской областях.
Эти объекты получили многочисленные повреждения, что мгновенно ударило по обеспечению бензином крупнейших российских городов, включая Москву.
Напомним, что украинские беспилотники вывели из строя 10 % нефтеперерабатывающих мощностей России всего за несколько дней. Существенные потери понесли предприятия в Самаре, Кстове, Уфе и Куйбышеве.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии