Паливна криза в Росії: Роснефть різко обмежує продаж бензину

Що сталося на російських заправках та які регіони Росії найбільше постраждали від дефіциту

Найбільша нафтовидобувна компанія Росії "Роснефть" змушена запровадити жорсткі ліміти на продаж пального на своїх АЗС по всій країні. У містах водіям дозволяють заливати не більше 30 літрів бензину в одні руки, а на трасах цей показник становить 50 літрів, про що пише The Moscow Times. Крім того, росіянам категорично заборонили відпускати пальне у каністри.

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Обмеження вже діють у Забайкальському та Красноярському краях, Бурятії, Карелії, а також у Новосибірській та Нижегородській областях. Місцеві чиновники підтверджують, що на касах заправок система просто блокує продаж пального понад встановлену норму. Цікаво, що наприкінці жовтня російська влада пафосно звітувала про скасування всіх лімітів, проте радість тривала недовго.

Чому російська влада знову пішла на такі кроки

Головною причиною паливної кризи стало відновлення атак українських дронів на об'єкти паливно-енергетичного комплексу РФ. Лише за один тиждень під прицільний удар потрапили щонайменше сім нафтопереробних заводів. Серед них опинилися ключові підприємства "Роснефті": Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області, заводи в Уфі, Рязані та Саратові.

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Зверніть увагу! Україна відновила інтенсивні удари по російських НПЗ з 30 жовтня після невеликої паузи. За час затишшя агресору вдалося трохи стабілізувати ситуацію на внутрішньому ринку, але нові прильоти миттєво повернули дефіцит. Наприклад, після успішного удару по нафтопереробному заводу НОРСИ, ліміти у 40 літрів на авто довелося терміново вводити у Нижегородській області. Це яскраво демонструє, наскільки вразливою є російська економіка до втрати своїх ключових енергетичних потужностей.

Раніше ми розповідали, що гучна політична домовленість американського президента Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним щодо постачання дизеля зіткнулася з жорсткою реальністю. Судна з підсанкційним вантажем змушені різко змінювати свої маршрути просто посеред океану.