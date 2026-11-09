Топливный кризис в России: "Роснефть" резко ограничивает продажу бензина

Что произошло на российских заправках и какие регионы России больше всего пострадали от дефицита

Крупнейшая нефтедобывающая компания России "Роснефть" вынуждена ввести жесткие лимиты на продажу топлива на своих АЗС по всей стране. В городах водителям разрешают заправлять не более 30 литров бензина на одного человека, а на трассах этот показатель составляет 50 литров, о чем пишет The Moscow Times. Кроме того, россиянам категорически запретили отпускать топливо в канистры.

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Ограничения уже действуют в Забайкальском и Красноярском краях, Бурятии, Карелии, а также в Новосибирской и Нижегородской областях. Местные чиновники подтверждают, что на кассах заправок система просто блокирует продажу топлива сверх установленной нормы. Интересно, что в конце октября российские власти пафосно отчитались об отмене всех лимитов, однако радость длилась недолго.

Почему российские власти вновь пошли на такие шаги

Главной причиной топливного кризиса стало возобновление атак украинских дронов на объекты топливно-энергетического комплекса РФ. Только за одну неделю под прицельный удар попали как минимум семь нефтеперерабатывающих заводов. Среди них оказались ключевые предприятия "Роснефти": Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области, заводы в Уфе, Рязани и Саратове.

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Обратите внимание! Украина возобновила интенсивные удары по российским НПЗ с 30 октября после небольшой паузы. За время затишья агрессору удалось немного стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке, но новые удары мгновенно вернули дефицит. Например, после успешного удара по нефтеперерабатывающему заводу НОРСИ в Нижегородской области пришлось срочно ввести ограничения в 40 литров на автомобиль. Это ярко демонстрирует, насколько уязвима российская экономика к потере своих ключевых энергетических мощностей.

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