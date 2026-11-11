Топливный кризис в России: цены в стране-агрессоре продолжают расти

Почему цены в России растут

По данным на конец октября 2026 года, тарифы на обычные тентованные грузовики подскочили на 28,3%, а на специализированные рефрижераторы – на 27,6%, о чем пишет издание "Осторожно, новости".

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Перевозчики бьют тревогу, ведь такие скачки тарифов гарантированно приведут к росту цен на продовольствие для обычных россиян.

Обратите внимание! Больше всего пострадает логистика мясной и молочной продукции, а также других скоропортящихся товаров, требующих специальных условий доставки.

Все зависит от того, какую долю в стоимости конкретного товара составляет доставка и какую часть дополнительных расходов готовы взять на себя производители и торговые сети. Однако если высокие транспортные тарифы сохранятся, они будут оказывать дополнительное давление на конечные цены– признал генеральный директор CARGO.RUN Тимур Каримов.

Помимо дефицита топлива, отрасль добивает принудительный переход на электронную транспортную накладную, который стартовал 1 сентября. Директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic в России Эдуард Миронов отметил, что к таким изменениям оказались готовы лишь гиганты рынка, тогда как для среднего и малого бизнеса новые государственные требования стали серьезным вызовом.

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Резкий рост тарифов начался еще в III квартале 2026 года, когда стоимость автоперевозок подскочила на 11,5%. Главными причинами стали летняя волна топливного кризиса и вынужденная приостановка работы черноморских портов.

Напомним, что в России вновь начали вводить ограничения на покупку топлива. Причиной кризиса стало возобновление украинских атак на объекты России.