В Іркутській області через дефіцит пального ввели режим підвищеної готовності

Влада Іркутської області Росії запровадила режим підвищеної готовності через проблеми із забезпеченням регіону пальним. На автозаправних станціях ввели обмеження на продаж пального, а для контролю за чергами залучать поліцію та Росгвардію.

Про запровадження режиму підвищеної готовності повідомив губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв.

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Що відомо про спеціальний режим на Росії?

За його словами, рішення ухвалили через недостатні обсяги постачання пального до регіону. Одним із головних заходів стало обмеження продажу бензину фізичним особам.

На автозаправних станціях "Роснєфті" автомобілю дозволено заправити не більше 50 літрів пального за добу під час заїзду. Водночас інші мережі АЗС отримали право встановлювати ще жорсткіші ліміти.

Окрім цього, пальне дозволено заливати лише безпосередньо до паливного бака автомобіля. Продаж бензину в каністри чи інші ємності фактично заборонено.

Губернатор доручив регіональним підрозділам Міністерства внутрішніх справ та Росгвардії забезпечити громадський порядок біля автозаправних станцій. Правоохоронці мають контролювати ситуацію в чергах, запобігати конфліктам і припиняти випадки незаконної купівлі пального.

Крім того, місця продажу бензину патрулюватимуть, а осіб, яких визнають порушниками встановлених правил, обіцяють притягати до відповідальності відповідно до російського законодавства.

Очільник регіону пояснив, що режим підвищеної готовності має допомогти "зняти гостроту питання", пов'язану з недостатнім відвантаженням пального до області, а також налагодити роботу всіх служб в умовах дефіциту.

Як ще на росіян впливає дефіцит пального?

У Росії продовжує загострюватися паливна криза, яка вже призвела до багатогодинних черг на автозаправних станціях у низці регіонів. За повідомленнями російських медіа, водіям подекуди доводиться чекати на заправку до 12 годин.

На тлі дефіциту бензину влада окремих регіонів почала встановлювати біотуалети біля АЗС, щоб полегшити умови для людей, які стоять у чергах. Зокрема, таке рішення ухвалив мер Іркутська Руслан Болотов.

Найгостріше нестача пального відчувається в Іркутській, Ульяновській, Івановській, Саратовській, Рязанській та Володимирській областях, а також у Мордовії, Ставропольському краї й тимчасово окупованому Криму.

Інтерес росіян до теми дефіциту бензину в інтернеті зріс до найвищого рівня щонайменше з 2019 року. Жителі Іркутської області та Забайкалля повідомляють, що через нестачу пального під загрозою опинився туристичний сезон на Байкалі, адже дорога до популярних місць відпочинку перетворилася на багатогодинне очікування біля заправок.

Причиною паливної кризи називають перебої з постачанням бензину після скорочення роботи частини російських нафтопереробних заводів.