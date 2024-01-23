Нова нерухомість у Львові та бізнес: Денис Шмигаль відзвітував про свої статки

Минулого тижня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль подав декларацію за свої доходи протягом 2021-22 року. До цього він 3 роки не звітував щодо майнового стану родини.

Як змінилися статки прем'єра

Згідно з деклараціями, дружина політика Катерина відновила свою діяльність у бізнесі. Від підприємництва вона отримала 2,7 мільйона гривень доходу у 2021 році та 7,09 мільйона гривень у 2022 році.

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Для порівняння доходи самого Шмигаля за цей час становили:

2021 рік – 698 тисяч гривень, тобто 58 тисяч гривень на місяць;

2022 рік – 901 тисяча гривень, тобто 75 тисяч гривень на місяць.

Також родина докупила нерухомість у Львові, зокрема у липні 2021 року дружина купила нежитлове приміщення площею 323 квадратних метрів за 7,87 мільйона гривень. Також у вересні 2022 року було придбано гараж вартістю 156 тисяч гривень.

Подружжю ще належить будинок у Львові та кілька земельних ділянок в області, але це і так було вказано у минулих деклараціях.

Судячи з декларацій Катерина продала нежитлову будівлю в Кам'янці-Бузькій та, ймовірно, отримала за неї 4,69 мільйона гривень. Автомобіль у родини не змінився за ці роки – Land Rover Discovery Sport 2016 року випуску, зареєстрований на дружину.

У 2020 році прем'єр мав готівкою 235 тисяч доларів готівкою, а вже у 2022 році – 225 тисяч доларів. Також сім'я має банківські рахунки на загальну суму пів мільйона гривень і ще 68 000 гривень готівкою.