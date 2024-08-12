Які декретні виплати безробітним матерям у 2024 році
12 серпня 2024, 11:57Читать новость на русском
Джерело:Факти
Підтримка у період вагітності та пологів є важливою для майбутніх матерів. Про те ,які саме декретні виплати очікують матерів, які не працюють – читайте далі.
Які декретні для непрацюючих мам у 2024 році
Згідно з інформацією бухгалтера Олени Панченко, для жінок, які не працюють і не стоять на обліку в Центрі зайнятості, декретні виплати складають 25% від прожиткового мінімуму. З 1 січня 2024 року прожитковий мінімум становить 2 920 гривень, відповідно декретні виплати дорівнюють 730 гривень.
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Експерт зазначає, що в Україні кожна жінка має право на декретні виплати. Проте тривалість цих виплат може варіюватися залежно від кількості очікуваних дітей:Зауважте! Право на допологові виплати надає Закон України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" та пункт 3 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми.
- якщо жінка очікує на одну дитину, декретна відпустка становитиме 126 календарних днів, з яких 70 днів призначені до пологів і 56 днів після них.
- у випадку, якщо жінка виношує дві чи більше дітей, відпустка триватиме 140 днів, розподілених по 70 днів до і після пологів.