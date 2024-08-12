Які декретні виплати безробітним матерям у 2024 році

Підтримка у період вагітності та пологів є важливою для майбутніх матерів. Про те ,які саме декретні виплати очікують матерів, які не працюють – читайте далі.

Які декретні для непрацюючих мам у 2024 році

Згідно з інформацією бухгалтера Олени Панченко, для жінок, які не працюють і не стоять на обліку в Центрі зайнятості, декретні виплати складають 25% від прожиткового мінімуму. З 1 січня 2024 року прожитковий мінімум становить 2 920 гривень, відповідно декретні виплати дорівнюють 730 гривень.

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Експерт зазначає, що в Україні кожна жінка має право на декретні виплати. Проте тривалість цих виплат може варіюватися залежно від кількості очікуваних дітей:

якщо жінка очікує на одну дитину , декретна відпустка становитиме 126 календарних днів, з яких 70 днів призначені до пологів і 56 днів після них.

, декретна відпустка становитиме 126 календарних днів, з яких 70 днів призначені до пологів і 56 днів після них. у випадку, якщо жінка виношує дві чи більше дітей, відпустка триватиме 140 днів, розподілених по 70 днів до і після пологів.

Чи є фінансова допомога при народженні дитини Після народження дитини виплачується 41 280 гривень, але не всі кошти надходять одночасно. Окрім цього, протягом 30 днів після народження дитини можна отримати Пакунок малюка. Він надається як у грошовій, так і в натуральній формі.