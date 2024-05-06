Найбільший турецький банк практично перестав відкривати рахунки росіянам

Один із найбільших турецьких банків, DenizBank, практично перестав відкривати рахунки росіянам навіть за умови наявності посвідки на проживання та пропискою у Туреччині. Про це повідомляють російські ЗМІ.

DenizBan не відкриває рахунки росіянам

Двоє посередників, які допомагають російським громадянам отримувати картки в турецьких банках, розповіли російським ЗМІ, що наразі відкрити рахунок в DenizBan практично неможливо. Наразі коефіцієнт співвідношення відкритих рахунків складає 1:10, не на користь росіян.

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Ще один посередник поділився з російськими ЗМІ, що з 2024 року DenizBank більше не відкриває рахунки іноземцям, зокрема росіянам як туристам.

Шансів на відкриття рахунку не багато навіть, якщо у бажаючого є турецька прописка та посвідка на проживання. Варто зауважити, що ще у 2022 році для відкриття рахунку було достатньо лише закордонного паспорта.

Виключення для клієнтів що мають депозити

Виключення DenizBank робить лише для клієнтів із великим депозитом — від 100 тисяч доларів, що досить суттєва сума для росіян, враховуючи девальвацію рубля.

Зауважимо, що до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну курс рубля до долара був практично на 50% нижчим, ніж зараз.

Наприкінці 2023 року президент США Джо Байден підписав указ, що передбачає введення обмежень проти іноземних банків, які допомагають Росії обходити санкції. Після цього низка іноземних банків ускладнили умови обслуговування росіян, також у громадян росії почалися труднощі з проведенням платежів та переказів.