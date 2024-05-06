DenizBan не відкриває рахунки росіянам
Двоє посередників, які допомагають російським громадянам отримувати картки в турецьких банках, розповіли російським ЗМІ, що наразі відкрити рахунок в DenizBan практично неможливо. Наразі коефіцієнт співвідношення відкритих рахунків складає 1:10, не на користь росіян.
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Ще один посередник поділився з російськими ЗМІ, що з 2024 року DenizBank більше не відкриває рахунки іноземцям, зокрема росіянам як туристам.
Шансів на відкриття рахунку не багато навіть, якщо у бажаючого є турецька прописка та посвідка на проживання. Варто зауважити, що ще у 2022 році для відкриття рахунку було достатньо лише закордонного паспорта.
Виключення для клієнтів що мають депозити
Виключення DenizBank робить лише для клієнтів із великим депозитом — від 100 тисяч доларів, що досить суттєва сума для росіян, враховуючи девальвацію рубля.
Зауважимо, що до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну курс рубля до долара був практично на 50% нижчим, ніж зараз.