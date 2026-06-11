НБУ вже скоро ухвалить важливе рішення – що буде з депозитами влітку

У центрі уваги наступного тижня буде рішення Нацбанку щодо облікової ставки, яке оголосять уже 18 червня. Найімовірніше, її збережуть на поточному рівні у 15% річних – і для цього нібито є достатньо економічних підстав.

Якою буде ситуація 15 – 21 червня

Деталі для 24 Каналу розповів директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус банку" Дмитро Замотаєв. На думку експерта, регулятор навряд поспішатиме з пом'якшенням своєї політики в умовах збереження інфляційних, курсових та воєнних ризиків.

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Тож якщо монетарний комітет справді залишить ключові параметри без змін, це означатиме збереження поточних умов на депозитному ринку щонайменше на декілька наступних місяців. Відтак до осені навряд чи варто очікувати суттєвих коливань у дохідності гривневих вкладів та інтересі населення до них.

Наприклад, середні ставки для українців перебуватимуть у межах 13 – 14,5% річних, залежно від строку розміщення коштів.

Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Це той рівень, який наразі можна вважати ринковою рівновагою: з одного боку, він дає вкладникам відчутну дохідність, а з іншого не створює для банків надмірного тиску на вартість залученого ресурсу. Водночас конкуренція за нових клієнтів не зникне.

Акційні та бонусні пропозиції, а також спеціальні умови для нових вкладників залишаються головною особливістю ринку в цей період. Завдяки таким програмам окремі банки зможуть пропонувати дохідність на рівні 16 – 17,5%, тож найбільш уважні громадяни мають шанс знайти для себе вигідніші умови.

До слова, для української фінансової системи важливо, аби громадяни не виводили масово кошти в готівку чи іноземну валюту. Водночас для самих людей гривневі депозити й надалі залишаються одним із найпростіших і найзрозуміліших інструментів збереження заощаджень, переконує експерт.

За яких умов депозит принесе дохід

Головне питання залишається незмінним: чи дозволить депозит зберегти купівельну спроможність грошей. Відповідь залежить насамперед від двох чинників – наскільки стрімко зростатимуть ціни, та чи не вийде курс долара за прогнозовані межі.

За нинішніх умов гривневі вклади навіть можуть принести реальний дохід – до 4% прибутку за сприятливого сценарію, якщо:

річна інфляція не перевищуватиме 11 – 13,5%;

а курс долара не сягне понад межу в 46,5 – 47 гривень (для піврічних депозитів) і 49 – 50 гривень (для річних).

Нагадаємо, на початку літа американська валюта розпочала свою нову серію рекордів в Україні. Новий історичний максимум офіційного курсу зафіксували в четвер, 11 червня, – 44,97 гривні.