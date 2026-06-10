На українському ринку пального помітна тенденція до здешевлення дизелю. Якщо у березні та квітні було стрімке здорожчання, то вже у травні вартість пішла на спад. Натомість бензин зростав не так швидко в перші два місяці весни, але згодом ситуація змінилася.

Внутрішній ринок пального залежить від імпорту нафтопродуктів з ЄС та інших регіонів. Однак, попри здешевлення на зовнішніх ринках, ціни в Україні насправді знижуються повільно. Це пов'язують як із чималими запасами пального, яке було закуплене раніше за вищими цінами, так і з високою маржею мереж АЗС та різною динамікою попиту.

24 Канал дізнався, як подешевшав дизель на АЗС України, чому ціни на пальне знижуються повільно та чи повернеться вартість на внутрішньому ринку до рівня, який був до початку подій на Близькому Сході.

Що вплинуло на спад вартості пального на українських АЗС?

Експерт з енергетичних питань Володимир Омельченко пояснює 24 Каналу, що український ринок на 85% залежить від зовнішніх цін та чинників, адже основні види нафтопродуктів завозяться з Європейського Союзу та інших регіонів.

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А тому коли знизилася ціна імпортного паритету, то на це відреагували й ціни на внутрішньому ринку. Однак експерт зауважує, що маржа на пальне залишається достатньо високою, особливо на бензин.

Володимир Омельченко, директор енергетичних програм в Центрі Разумкова Прогнозувати ціни на нафтопродукти на місяць чи два вперед досить складно. Головним чинником залишається ситуація на міжнародних ринках, яка значною мірою залежить від подій навколо Ормузької протоки та загальної геополітичної ситуації на Близькому Сході.

Водночас, на думку Омельченка, найближчими тижнем-двома навряд чи варто очікувати стрімкого падіння цін на пальне. Навіть якщо ситуація навколо Ормузької протоки владнається. Річ у тім, що здешевлення буде поступовим, а не миттєвим.

Крім того, додатково різке падіння цін стримуватиме ще й потреба поповнення світових запасів нафти, які суттєво скоротилися останнім часом. Тому ринок залишається доволі волатильним.

Своєю чергою енергетичний експерт Геннадій Рябцев каже у коментарі для 24 Каналу, що великі мережі АЗС добре заробили на зростанні попиту на дизельне пальне під час весняно-польових робіт.

Геннадій Рябцев, директор спеціальних проєктів у Науково-технічному центрі "Психея" Тоді ціна дизпального зросла з 73 гривень за літр до понад 90 гривень за літр. Після завершення активної фази польових робіт попит на дизель впав, тому зараз спостерігається поступове, хоча й незначне, здешевлення.

Рябцев звертає увагу, що нині більш привабливим ресурсом для продавців є бензин. Через це, поки дизель дешевшає, бензин, особливо преміальних марок, навпаки дорожчає.

Нагадуємо! На запит 24 Каналу в Міністерстві енергетики пояснюють, що станом на початок травня Україна має достатні запаси пального, аби забезпечити стабільну роботу економіки та критичної інфраструктури. Відтак обсяги нафтопродуктів у країні дозволяють покривати потреби в разі додаткових ризиків, а дефіциту не прогнозується.

Як змінилася вартість пального на АЗС?

За даними "Консалтингової групи А-95", середні ціни на пальне по країні станом на 10 червня становлять:

бензин А-95 преміум – 79,31 гривні за літр;

бензин А-95 – 75,34 гривні за літр;

бензин А-92 – 69,68 гривні за літр;

дизпальне – 83,47 гривні за літр;

автогаз – 45,30 гривні за літр.

Якщо порівняти ціни із показниками на 1 червня, то найсуттєвіше здешевшало дизпальне – на 2 гривні (середня вартість на початку червня була на рівні 85,54 гривні за літр). Натомість на початку травня середня вартість дизпального була на рівні 88 гривень. Тобто за більш як місяць ціна впала на майже 5 гривень.

Якщо ж проаналізувати динаміку спаду на бензин А-95 та А-92, то падіння набагато менше. За останні майже два тижні бензин А-95 подешевшав всього на 60 копійок, а бензин А-92 – на 3 копійки.

А от дані за початок травня свідчать про те, що ці види пального, навпаки, здорожчали: бензин А-95 – на 3 гривні, а бензин А-92 – трішки більше, аніж на 2 гривні.

Зауважте! Одна із найвищих цін на бензин А-95 у Київській області встановлена на WOG, OKKO та Socar – майже 79 гривень за літр. В Укрнафті та Shell зберігається одна із найнижчих цін – майже 67 гривень та майже 62 гривні відповідно. Така ж ситуація з дизпальним, де вартість на OKKO, WOG та Socar на рівні 87,90 гривні за літр, а на Укрнафті та Shell – на рівні 73,99 гривні та 61,99 гривні за літр відповідно.

Чому вартість на пальне в Україні падає несуттєво?

За словами Омельченка, в Україні ще частково залишаються запаси пального, закупленого в періоди пікового зростання цін.

Однак це не єдина причина, чому вартість на АЗС не знижується швидше. Імпортний паритет хоч і падає, але не такими темпами, як хотілося б споживачам.

Компанії прагнуть зберігати достатньо високу маржу, щоб компенсувати втрати, яких зазнали під час попередніх коливань ринку. Важливим фактором також залишається валютний курс гривні до долара та євро, адже останніми тижнями національна валюта помітно послабилася,

– каже пан Володимир.

Крім того, як заявив Рябцев, очікувати, що теперішнє здешевлення призведе до рівня вартості пального, який був до початку нафтової кризи на Близькому Сході наприкінці лютого – на початку березня, не варто.

Великі мережі АЗС фактично отримали можливість встановлювати такі ціни, які вважають за потрібні. Хоч ще у квітні цього року Антимонопольний комітет офіційно рекомендував операторам АЗС формувати ціни на підставі об'єктивних економічних факторів.

Саме тому, додає пан Геннадій, нові партії пального, які надходять зараз вже за нижчими цінами, поки що не мають суттєвого впливу на вартість на українських АЗС.

Однією із причин є недостатня конкуренція на ринку. За таких умов зниження цін не дає мережам відчутного збільшення продажів, тому вони здебільшого обмежуються збільшенням знижок для лояльних клієнтів,

– наголошує експерт.

Яких цін на бензин та дизпальне очікувати цього літа?

Ще раніше у коментарі для 24 Каналу директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн заявив, що у червні вартість пального, а особливо на дизпальне та автогаз, знизиться.

Відтак дизпальне може навіть опуститися нижче аніж 80 гривень за літр. Однак щодо бензину очікування суттєвого спаду немає, адже цей ресурс почне дешевшати повільніше, ніж інші.

Ціна могла б бути нижча на колонках, але є запаси, які сьогодні просто не дають знижуватися. Думаю, десь у найближчий тиждень ціна буде потихеньку сповзати, і за тиждень може бути пришвидшення, оскільки все більше дешевих партій заходить в Україну,

– наголосив Куюн.

Економіст Олег Пендзин у коментарі для 24 Каналу наголошує на прямій залежності між цінами на паливно-мастильні матеріали в Україні та світовими цінами на нафту. За його словами, попередні максимальні ціни на пальне відповідали вартості нафти марки Brent на рівні 100 – 105 доларів за барель.

Наразі ф'ючерси на Brent коливаються у діапазоні від 92 до 93 доларів за барель, свідчать дані на Investing.com. Пендзин пояснює це зниження реакцією ринку на заяви Дональда Трампа щодо можливого врегулювання ситуації навколо Ормузької протоки та конфлікту в Перській затоці.

Олег Пендзин, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Як наслідок, світові ціни на нафту дещо знизилися. Якщо така тенденція збережеться і геополітична ситуація справді стабілізується, процес здешевлення може продовжитися протягом літа.

Цікаво, що, на противагу оцінкам Рябецева, Пендзин каже, що у випадку збереження тенденції на спад ціни на пальне можуть поступово повернутися до рівня, який спостерігався до кінця лютого цього року. Але під час таких прогнозів обов'язково потрібно враховувати курс долара, адже він безпосередньо впливає на кінцеву вартість пального в Україні.