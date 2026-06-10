На украинском рынке топлива заметна тенденция к удешевлению дизеля. Если в марте и апреле было стремительное подорожание, то уже в мае стоимость пошла на спад. Зато бензин рос не так быстро в первые два месяца весны, но впоследствии ситуация изменилась.

Внутренний рынок топлива зависит от импорта нефтепродуктов из ЕС и других регионов. Однако, несмотря на удешевление на внешних рынках, цены в Украине на самом деле снижаются медленно. Это связывают как с большими запасами топлива, которое было закуплено ранее по более высоким ценам, так и с высокой маржой сетей АЗС и разной динамикой спроса.

24 Канал узнал, как подешевел дизель на АЗС Украины, почему цены на топливо снижаются медленно и вернется ли стоимость на внутреннем рынке до уровня, который был до начала событий на Ближнем Востоке.

Что повлияло на спад стоимости топлива на украинских АЗС?

Эксперт по энергетическим вопросам Владимир Омельченко объясняет 24 Каналу, что украинский рынок на 85% зависит от внешних цен и факторов, ведь основные виды нефтепродуктов завозятся из Европейского Союза и других регионов.

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Поэтому когда снизилась цена импортного паритета, то на это отреагировали и цены на внутреннем рынке. Однако эксперт отмечает, что маржа на топливо остается достаточно высокой, особенно на бензин.

Владимир Омельченко, директор энергетических программ в Центре Разумкова Прогнозировать цены на нефтепродукты на месяц или два вперед достаточно сложно. Главным фактором остается ситуация на международных рынках, которая в значительной степени зависит от событий вокруг Ормузского пролива и общей геополитической ситуации на Ближнем Востоке.

В то же время, по мнению Омельченко, в ближайшие неделю-две вряд ли стоит ожидать стремительного падения цен на топливо. Даже если ситуация вокруг Ормузского пролива уладится. Дело в том, что удешевление будет постепенным, а не мгновенным.

Кроме того, дополнительно резкое падение цен будет сдерживать еще и необходимость пополнения мировых запасов нефти, которые существенно сократились в последнее время. Поэтому рынок остается довольно волатильным.

В свою очередь энергетический эксперт Геннадий Рябцев говорит в комментарии для 24 Канала, что крупные сети АЗС хорошо заработали на росте спроса на дизельное топливо во время весенне-полевых работ.

Геннадий Рябцев, директор специальных проектов в Научно-техническом центре "Психея" Тогда цена дизтоплива выросла с 73 гривен за литр до более 90 гривен за литр. После завершения активной фазы полевых работ спрос на дизель упал, поэтому сейчас наблюдается постепенное, хотя и незначительное, удешевление.

Рябцев обращает внимание, что сейчас более привлекательным ресурсом для продавцов является бензин. Поэтому, пока дизель дешевеет, бензин, особенно премиальных марок, наоборот дорожает.

Напоминаем! На запрос 24 Канала в Министерстве энергетики объясняют, что по состоянию на начало мая Украина имеет достаточные запасы топлива, чтобы обеспечить стабильную работу экономики и критической инфраструктуры. Поэтому объемы нефтепродуктов в стране позволяют покрывать потребности в случае дополнительных рисков, а дефицита не прогнозируется.

Как изменилась стоимость топлива на АЗС?

По данным "Консалтинговой группы А-95", средние цены на топливо по стране по состоянию на 10 июня составляют:

бензин А-95 премиум – 79,31 гривны за литр;

бензин А-95 – 75,34 гривны за литр;

бензин А-92 – 69,68 гривны за литр;

дизтопливо – 83,47 гривны за литр;

автогаз – 45,30 гривны за литр.

Если сравнить цены с показателями на 1 июня, то существеннее всего подешевело дизтопливо – на 2 гривны (средняя стоимость в начале июня была на уровне 85,54 гривны за литр). Зато в начале мая средняя стоимость дизтоплива была на уровне 88 гривен. То есть за более чем месяц цена упала почти на 5 гривен.

Если же проанализировать динамику спада на бензин А-95 и А-92, то падение значительно меньше. За последние почти две недели бензин А-95 подешевел всего на 60 копеек, а бензин А-92 – на 3 копейки.

А вот данные за начало мая свидетельствуют о том, что эти виды топлива, наоборот, подорожали: бензин А-95 – на 3 гривны, а бензин А-92 – чуть больше, чем на 2 гривны.

Заметьте! Одна из самых высоких цен на бензин А-95 в Киевской области установлена на WOG, OKKO и Socar – почти 79 гривен за литр. В Укрнафте и Shell сохраняется одна из самых низких цен – почти 67 гривен и почти 62 гривны соответственно. Такая же ситуация с дизтопливом, где стоимость на OKKO, WOG и Socar на уровне 87,90 гривны за литр, а на Укрнафте и Shell – на уровне 73,99 гривны и 61,99 гривны за литр соответственно.

Почему стоимость на топливо в Украине падает несущественно?

По словам Омельченко, в Украине еще частично остаются запасы топлива, закупленного в периоды пикового роста цен.

Однако это не единственная причина, почему стоимость на АЗС не снижается быстрее. Импортный паритет хоть и падает, но не такими темпами, как хотелось бы потребителям.

Компании стремятся сохранять достаточно высокую маржу, чтобы компенсировать потери, которые понесли во время предыдущих колебаний рынка. Важным фактором также остается валютный курс гривны к доллару и евро, ведь в последние недели национальная валюта заметно ослабла,

– говорит господин Владимир.

Кроме того, как заявил Рябцев, ожидать, что нынешнее удешевление приведет к уровню стоимости топлива, который был до начала нефтяного кризиса на Ближнем Востоке в конце февраля – начале марта, не стоит.

Крупные сети АЗС фактически получили возможность устанавливать такие цены, которые считают нужными. Хотя еще в апреле этого года Антимонопольный комитет официально рекомендовал операторам АЗС формировать цены на основании объективных экономических факторов.

Именно поэтому, добавляет господин Геннадий, новые партии топлива, которые поступают сейчас уже по более низким ценам, пока не имеют существенного влияния на стоимость на украинских АЗС.

Одной из причин является недостаточная конкуренция на рынке. При таких условиях снижение цен не дает сетям ощутимого увеличения продаж, поэтому они в основном ограничиваются увеличением скидок для лояльных клиентов,

– отмечает эксперт.

Каких цен на бензин и дизтопливо ожидать этим летом?

Еще раньше в комментарии для 24 Канала директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн заявил, что в июне стоимость топлива, а особенно на дизтопливо и автогаз, снизится.

Поэтому дизтопливо может даже опуститься ниже чем 80 гривен за литр. Однако по бензину ожидания существенного спада нет, ведь этот ресурс начнет дешеветь медленнее, чем другие.

Цена могла бы быть ниже на колонках, но есть запасы, которые сегодня просто не дают снижаться. Думаю, где-то в ближайшую неделю цена будет потихоньку сползать, и за неделю может быть ускорение, поскольку все больше дешевых партий заходит в Украину,

– подчеркнул Куюн.

Экономист Олег Пендзин в комментарии для 24 Канала отмечает прямую зависимость между ценами на горюче-смазочные материалы в Украине и мировыми ценами на нефть. По его словам, предыдущие максимальные цены на топливо соответствовали стоимости нефти марки Brent на уровне 100 – 105 долларов за баррель.

Сейчас фьючерсы на Brent колеблются в диапазоне от 92 до 93 долларов за баррель, свидетельствуют данные на Investing.com. Пендзин объясняет это снижение реакцией рынка на заявления Дональда Трампа относительно возможного урегулирования ситуации вокруг Ормузского пролива и конфликта в Персидском заливе.

Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Как следствие, мировые цены на нефть несколько снизились. Если такая тенденция сохранится и геополитическая ситуация действительно стабилизируется, процесс удешевления может продолжиться в течение лета.

Интересно, что, в противовес оценкам Рябецева, Пендзин говорит, что в случае сохранения тенденции на спад цены на топливо могут постепенно вернуться к уровню, который наблюдался до конца февраля этого года. Но во время таких прогнозов обязательно нужно учитывать курс доллара, ведь он непосредственно влияет на конечную стоимость топлива в Украине.