Как будут снижаться цены на топливо в Украине?

Средние цены на дизтопливо в июне могут упасть ниже 80 гривен за литр. Значительного удешевления стоит ожидать и для автогаза. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал энергетический эксперт Сергей Куюн.

Поскольку Украина импортирует более 85% топлива из-за разрушения инфраструктуры нефтепереработки Россией, ценовая картина на заправках зависит от событий на мировом рынке.

Эксперт Сергей Куюн отмечает, что цены на бензин и дизель весной 2026 года демонстрировали разнонаправленные движения. В марте и апреле дизтопливо стремительно дорожало, а в мае понемногу пошло на спад. В то же время бензин рос не столь быстро в первые два месяца весны, но потом тенденция к повышению вернулась.

По словам эксперта, сейчас есть основания ожидать дальнейшего удешевления дизеля, учитывая снижение мировых цен. Однако этот процесс в Украине несколько тормозят большие запасы дорогого топлива с апреля и начала мая, которые закупали ранее по имеющимся тогда высоким ценам.

Сергей Куюн, директор Консалтинговой группы А-95 Цена могла бы быть ниже на колонках, но есть запасы, которые сегодня просто не дают снижаться. Думаю, где-то в ближайшую неделю цена будет потихоньку сползать, и через неделю может быть ускорение, поскольку все больше дешевых партий заходит в Украину. Если сегодня средняя цена на дизель около 85 гривен, то я думаю, что за неделю, за 10 дней, она может опуститься ниже 80 гривен за литр.

Существенного удешевления можно ожидать и от автогаза. По словам Сергея Куюна, некоторые крупные мировые производители объявили о существенном снижении цен в июне. Сейчас конкретики нет, но падение должно быть ощутимым для украинцев.

В то же время по бензину в ближайшее время ожидать движений вверх также не стоит. Эксперт говорит, что этот вид топлива также может начать дешеветь, хоть и медленнее, чем другие.

Какие средние цены на топливо в Украине?

По данным Консалтинговой группы А-95, которые приводит "Минфин", 1 июня в Украине зафиксировали следующие средние цены на топливо:

Бензин А-95 премиум – 79,93 гривны за литр;

за литр; Бензин А-95 – 75,98 гривны за литр;

за литр; Бензин А-92 – 69,71 гривны за литр;

за литр; Дизельное топливо – 85,54 гривны за литр;

за литр; Газ автомобильный – 46,45 гривны за литр.

По сравнению со средними ценами от 1 мая, премиальный бензин подорожал на 4 гривны 19 копеек, А-95 прибавил в цене 3 гривны 62 копейки, А-92 – 2 гривны 53 копейки. Зато дизтопливо в среднем подешевело на 2 гривны 50 копеек, автогаз – на 2 гривны 17 копеек.

Почему цены на топливо в Украине выросли?

Резкий рост цен в мире запустили война в Иране и блокирование Ормузского пролива, через который поставляют около 20% мирового объема нефти. Это сказалось и на стоимости продуктов ее переработки. Однако, как отмечал эксперт Сергей Куюн, подорожание дизтоплива в марте в значительной степени было ажиотажным, поскольку цены пошли на спад без возобновления экспорта проливом.

Украина импортирует топливо из-за рубежа, поэтому ценовые колебания на европейском и мировом рынках существенно влияют на внутреннюю ситуацию. Сети АЗК объясняли повышение цен на заправках ростом мировых котировок на нефть и нефтепродукты, курсом доллара, подорожанием логистики и невозможностью делать большие запасы ресурсов в условиях войны.

В то же время эксперты по энергетике Владимир Омельченко и Геннадий Рябцев обращали внимание на возможность завышенной маржи, которую получали крупные трейдеры благодаря доминированию на рынке.