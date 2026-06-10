Что сообщили в Нафтогазе по СПГ

Речь идет о СПГ-терминале в Клайпеде – городе в Литве на период с 2033 до 2044 года, о чем сообщил председатель правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий.

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Сергей Корецкий Председатель правления "Нафтогаза" Для Украины это важный шаг в диверсификации источников и маршрутов поставок газа. Ранее подобные операции осуществлялись в партнерстве с другими компаниями. Теперь выходим на новый уровень сотрудничества и планирования поставок.

Как отметил глава компании, такие решения:

имеют стратегическое значение для энергетической безопасности Украины;

расширяют возможности доступа к глобальному рынку СПГ;

укрепляют долгосрочную устойчивость газоснабжения.

Нафтогаз стал одним из пяти заказчиков, которые забронировали долгосрочные мощности терминала. Вместе с украинской компанией это сделали Equinor, Ignitis, Latvenergo и Gasum.

Спасибо Правительству Украины и литовским партнерам за сотрудничество и доверие. Это еще один важный шаг к усилению энергетической безопасности Украины и всего европейского региона,

– написал Корецкий.

Соответствующую процедуру распределения успешно завершил оператор терминала KN Energies.

Что еще известно о "Нафтогазе" и поставках газа

Напомним, что в марте текущего года "Нафтогаз" обсудил с греческой делегацией увеличение поставок сжиженного природного газа через греческие порты и "Вертикальный коридор". Как сообщил Сергей Корецкий, отдельное внимание уделили возможностям увеличения объемов поставок газа. Также в компании проинформировали коллег о ситуации в газовом секторе после сложного отопительного сезона в условиях постоянных атак.

Кроме того, в марте Украина и США обсудили возможности расширения финансовых инструментов для увеличения закупок американского СПГ и оборудования. В частности, с 2025 года "Нафтогаз" приобрел уже около 1 миллиарда кубометров американского сжиженного газа.