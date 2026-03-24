Что известно о поставках американского СПГ в Украину?
Отдельно Украина и Соединенные Штаты обсудили привлечение американских компаний для совместной разработки украинских газовых месторождений, о чем сообщил Сергей Корецкий на своей странице в Facebook.
Расширение таких механизмов является крайне важным для обеспечения энергетической безопасности не только Украины, но и всего региона Восточной Европы,
– отметил Корецкий
В частности еще с 2025 года Нафтогаз приобрел уже около 1 миллиарда кубометров американского сжиженного газа.
В частности глава Нафтогаза и Укрнафты во время встречи проинформировал партнеров:
- о текущей ситуации с газообеспечением;
- состоянии инфраструктуры после обстрелов;
- комплекс мероприятий, которые реализуют для подготовки к следующему отопительному сезону.
Отмечается, что увеличение добычи газа – это основной приоритет для Группы Нафтогаз.
Напомним, что в целом в 2026 году поставки СПГ из США для Украины могут достичь до 1 миллиарда кубометров. Об этом ранее сообщали в Нафтогазе.
В частности 4 февраля стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" в партнерстве с ORLEN обеспечил поставки первой партии американского сжиженного природного газа для Украины в текущем году. Объем поставки составил почти 100 миллионов кубометров.
- Танкер со сжиженным природным газом находился в пути 20 дней.
- Его прием состоялся в конце января 2026 года на СПГ-терминале в городе Свиноуйсьце (Польша).
Обратите внимание! После регазификации ресурс уже был доступен для нужд Украины.
Что еще следует относительно поставок газа в Украину?
- В понедельник, 23 марта, Владимир Зеленский сообщил, что Украина рассматривает возможность поставок газа из Мозамбика. В то же время Мозамбик заинтересован в опыте и технологиях украинцев.
- Также Украина обсуждает с Румынией проекты для совместной разработки и хранения газа. А еще – возможности транспортировки американского СПГ.