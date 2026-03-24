Що відомо про постачання американського СПГ до України?
Окремо Україна та Сполучені Штати обговорили залучення американських компаній для спільної розробки українських газових родовищ, про що повідомив Сергій Корецький на своїй сторінці у Facebook.
Читайте також Енергетичний ринок штормить: ЄС терміново шукає газ в Африці
Розширення таких механізмів є вкрай важливим для забезпечення енергетичної безпеки не лише України, а й усього регіону Східної Європи,
– зазначив Корецький
Зокрема ще з 2025 року Нафтогаз придбав уже близько 1 мільярда кубометрів американського скрапленого газу.
Зокрема очільник Нафтогазу та Укрнафти під час зустрічі проінформував партнерів:
- про поточну ситуацію з газозабезпеченням;
- стан інфраструктури після обстрілів;
- комплекс заходів, які реалізують для підготовки до наступного опалювального сезону.
Наголошується, що збільшення видобутку газу – це основний пріоритет для Групи Нафтогаз.
Нагадаємо, що загалом у 2026 році поставки СПГ зі США для України можуть сягнути до 1 мільярда кубометрів. Про це раніше повідомляли у Нафтогазі.
Зокрема 4 лютого стало відомо, що НАК "Нафтогаз України" у партнерстві з ORLEN забезпечив постачання першої партії американського зрідженого природного газу для України у поточному році. Обсяг поставки становив майже 100 мільйонів кубометрів.
- Танкер зі зрідженим природним газом перебував у дорозі 20 днів.
- Його прийом відбувся наприкінці січня 2026 року на СПГ-терміналі у місті Свіноуйсьце (Польща).
Зауважте! Після регазифікації ресурс вже був доступний для потреб України.
Що ще слід щодо постачання газу до України?
- У понеділок, 23 березня, Володимир Зеленський повідомив, що Україна розглядає можливість постачання газу з Мозамбіку. Водночас Мозамбік зацікавлений у досвіді й технологіях українців.
- Також Україна обговорює з Румунією проєкти для спільної розробки та зберігання газу. А ще – можливості транспортування американського СПГ.