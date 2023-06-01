Дрібні банки підвищують дохідність гривневих депозитів

Дрібні банки активно підвищують депозитні ставки у зв'язку з гривневим дефіцитом та необхідністю виконувати нові підвищені вимоги з резервування. Нині у держбанках знаходиться 60% грошей населення.

Дрібні банки підвищили дохідність

НБУ зауважив, що на термін від одного до шести місяців, припадає близько половини нових гривневих строкових вкладів. Помітно нижчими стали ставки на депозитах до трьох місяців.

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Кошти клієнтів уже формують понад 90% фондування банків. Частка дорогого рефінансування НБУ у структурі зобов'язань знизилася вдвічі - до 0,9% (рівень середини 2020 року),

– йдеться у повідомленні НБУ.

Найбільші депозити пропонують такі банки:

банк Глобус – 21% на 9 місяців та 18% на річні;

Укрбудінвестбанк – 20,5% на 6 місяців та 20% на 12 місяців;

Радабанк – 20,5% на 3 та 6 місяців;

Юнекс – 20% на 3 місяці.

За прогнозом директора департаменту роздрібного бізнесу банку Глобус, Дмитра Замотаєва, у другому кварталі найпопулярнішими будуть депозити у гривні терміном від 6 до 12 місяців – за ними банки запропонують найвищі ставки.

Протягом 2−3 місяців частка гривневих вкладів із розміщенням від 9 до 12 місяців може зрости на 10−15% і, відповідно, очікується поступове зменшення кількості депозитів до 3 місяців (на 5−6%) та депозитів від 6 до 9 місяців (на 7−8%),

– пояснив банкір.

Проте ставки можуть почати знижуватися з початком ІІІ кварталу 2023 року, якщо НБУ почне знижувати облікову ставку.

Які ще банки змінили ставку:

Комінвест – 13,5% на 12 місяців;

Кристалбанк – 14,5 на 3 і 6 місяців та 15,5% на річні.

Monobank підвищив ставки за валютними депозитами

Відсотки за новими доларовими депозитами піднялися мінімум на 1,5%. Найбільше підросли ставки за депозитами строком 12 місяців. Ситуація така:

Депозит із правом дострокового розірвання: на 6 місяців – 1,5%, на 12 місяців – 2%;

Депозит без права дострокового розірвання: на 6 місяців – 1,6%, на 12 місяців – 2,1%.

Відсотки за новими депозитами в євро змінилися не так сильно. Підвищення коливається у діапазоні 1 – 1,6%.