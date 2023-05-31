Monobank підвищив ставки за депозитами

Monobank вніс деякі нововведення щодо власних депозитів. Відтак він додав депозити у валюті строком на 6 та 12 місяців, який можна буде розірвати через 3 місяці від відкриття.

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Також з 31 травня змінилися процентні ставки за такими депозитами:

Відсотки за новими доларовими депозитами піднялися мінімум на 1,5%. Найбільше підросли ставки за депозитами строком 12 місяців. Ситуація така:

Депозит із правом дострокового розірвання: на 6 місяців – 1,5%, на 12 місяців – 2%;

Депозит без права дострокового розірвання: на 6 місяців – 1,6%, на 12 місяців – 2,1%.

Відсотки за новими депозитами в євро змінилися не так сильно. Підвищення коливається у діапазоні 1 – 1,6%.

Депозит із правом дострокового розірвання: на 6 місяців – 1%, на 12 місяців – 1,5%;

Депозит без права дострокового розірвання: на 6 місяців – 1,1%, на 12 місяців – 1,6%.

Найбільше з 31 травня зросли гривневі депозити, проте зміни стосуються лише операцій строком на 12 місяців. Загалом підвищення становить 0,5%.

Депозит із правом дострокового розірвання: на 12 місяців – 15%;

Депозит без права дострокового розірвання: на 12 місяців – 16%.

Депозит – це певна позика для банку, який бере ваші гроші на якийсь термін під відсоток. Далі він змушує їх працювати (дає в кредит іншим людям тощо), а після закінчення терміну віддає вам з накопиченим відсотком. Вклади діляться на термінові та безстрокові, а відсотки можна отримувати або щомісяця, або усі одразу в кінці дії депозиту.

На яких депозитах зараз вигідно розміщати гроші