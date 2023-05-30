Валютні чи гривневі: на яких депозитах зараз вигідно розміщати гроші

Банкіри очікують зростання популярності гривневих депозитів на 6 – 12 місяців, за якими пропонуватимуть найвищі відсоткові ставки. При цьому вони зазначають: депозити в національній валюті стають вигіднішими, ніж в іноземній.

Радять оформлювати тривалі депозити

Зростання популярності депозитів у гривні терміном 6 – 12 місяців з найвищими відсотковими ставками очікується вже у II кварталі 2023 року. Банкір Дмитро Замотаєв зазначає: з середини літа нові збільшені депозитні ставки почнуть зменшуватися. А тому радить українцям оформлювати найбільш тривалі вклади – 9-місячні або річні, передає 24 Канал.

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Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Розміщення коштів на гривневих депозитах для громадян дедалі стає вигіднішим, ніж на валютних депозитах. Саме тому, з високою ймовірністю можна стверджувати, що у II кварталі 2023 року найбільш популярними стануть депозити в національній валюті.

Разом з тим, зауважив банкір, вже найближчим часом НБУ може переглянути підходи до розміщення банками вільних коштів на депозитні сертифікати. Тож установи максимально зацікавлені в залученні депозитів населення на термін від 3 місяців.

Протягом 2 – 3 місяців частка гривневих вкладів з розміщенням від 9 до 12 місяців може зрости на 10 – 15%, і, відповідно, очікується поступове зменшення кількості депозитів до 3 місяців (на 5 – 6%) та депозитів від 6 до 9 місяців (на 7 – 8%),

– сказав він.

Нагадаємо! З IV кварталу 2023 року НБУ планує знижувати облікову ставку. Це стане сигналом банківському сектору переглянути депозитні ставки в сторону зменшення.

Що кажуть в НБУ про середню депозитну ставку

Зі свого боку, заступник голови НБУ Юрій Гелетій раніше в розмові з 24 Каналом зазначив: розмір середньої депозитної ставки залежить від ситуації. Завданням же регулятора, за його словами, є створення умов для збільшення банками строкових портфелів гривневих депозитів.

Юрій Гелетій Заступник голови Національного банку України А для цього їм потрібно забезпечити такий рівень депозитної ставки, який був би привабливим для людей та допоміг би людям захистити свої гривневі заощадження від інфляції. Тож очікуємо, що вжиті нами заходи, посилені зниженням інфляції, сприятимуть зростанню реальної дохідності та строковості гривневих депозитів.

До слова, рівень інфляції в Україні стрімко знижується. У квітні вона сповільнилась до 17,9% з 21,3% у березні.