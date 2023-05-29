Що буде з прибутковістю депозитів

Директор із розвитку диджитал-бізнесу Піреус Банку, Михайло Сергієнко вважає, що попри оптимістичні прогнози від НБУ щодо зростання відсоткових ставок, не факт, що банки відреагують на це відповідно.

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Ринок поступово підвищує відсоткові ставки за вкладами. Але максимальний рівень залежатиме від багатьох факторів, як-от макроекономічні показники, інфляція, ситуація на фронті тощо,

– пояснив він.

Як піднялася дохідність різних банків:

найбільші банки (в тому числі й державні) – 15–17% на рік;

банки з іноземним капіталом – 10–12% річних;

середні і невеликі банки – 18–18,5%.

Економіст Ukraine Economic Outlook Григорій Кукуруза повідомив, що депозитна ставка близька до максимуму.

Я думаю, що межа доходності депозитів у гривні для фізосіб – 20%. Хоча і ставка на рівні 17% теж близька до максимальної. Інакше банк залишається в збитку й нічого не заробляє,

– розповів економіст.

Загалом ліміт прибутковості на ринку уже досягнутий і наступні 2–3 місяці ставка за короткостроковими депозитами погіршуватиметься. Можливі епізодичні пропозиції від банків, яким потрібно наростити депозитну базу зі ставками на рівні 20–21%.

Нагадаємо! З IV кварталу 2023 року НБУ планує знижувати облікову ставку. Це стане сигналом банківському сектору переглянути депозитні ставки в сторону зменшення.

НБУ прогнозує, що через уповільнення темпів інфляції реальна прибутковість гривневих інструментів зростатиме.

Що думає регулятор про середню депозитну ставку

На думку заступника голови НБУ Юрія Гелетія, яку він висловив спеціально для 24 Каналу, розмір середньої депозитної ставки залежить від ситуації. Хоча у кожного банку свій підхід, останнє оновлення операційного дизайну розширило простір для банків підвищувати ставки за гривневими депозитами.

Наше завдання, щоб банки збільшували строкові портфелі гривневих депозитів, а для цього їм потрібно забезпечити такий рівень депозитної ставки, який був би привабливим для людей та допоміг би людям захистити свої гривневі заощадження від інфляції. Тож очікуємо, що вжиті нами заходи, посилені зниженням інфляції, сприятимуть зростанню реальної дохідності та строковості гривневих депозитів,

– пояснив заступник голови НБУ.

До слова рівень інфляції в Україні продовжує стрімко знижуватися. У квітні вона сповільнилась до 17,9% з 21,3% у березні, констатують в НБУ.