Тренди можуть закріпитися: ситуація з депозитами в грудні

В грудні очікується чергове засідання монетарного комітету НБУ, де знову можуть переглянути розмір облікової ставки та додатково ставки за депсертифікатами. Цілком ймовірно, що якщо ці показники залишаться на колишньому рівні, на ринку закріпляться сталі ставки.

Що буде з гривневими вкладами

Дмитро Замотаєв пояснив для 24 Каналу, якщо ставки за депсертифікатами збережуться на рівні 20%, глобальних змін на ринку не станеться. Скоріше навпаки, буде остаточно сформований тренд на певну "сталість" ставок за гривневими вкладами на найближчі 2 – 3 місяці.

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Зокрема середні ставки з розміщенням від 9 до 12 місяців збережуться на рівні 14% річних, а середні ставки за депозитами терміном 3 – 6 місяців складуть 14,5%.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ При цьому варто сказати, що "чистий" прибуток, який враховуватиме інфляцію (у річному вимірі інфляція вже скоротилася до 5,3%) та планову банківську комісію, залежно від терміну гривневого вкладу залишиться на досить високому рівні: це до 6% на вклади від 9 місяців до 1 року, та до 7% на 3 – 6-місячні депозити.

Проте якщо ставки за депсертифікатами будуть все ж зменшені на 1 – 2 відсоткових показники, ставки за гривневими депозитами теж знизяться. Наприклад вклади від 9 місяців до року впадуть на 0,5 – 1,5%, а на 3 – 6 місяців – на 0,5 – 1%.

Що ще впливатиме на депозитний ринок

Також Замотаєв виділив наступні економічні чинники, які у грудні матимуть суттєвий вплив, зокрема:

рівень інфляції;

розвиток економіки;

поступове зростання доходів громадян;

обсяги макрофінансової допомоги від країн-партнерів, що дає змогу покривати до 50% всіх бюджетних видатків;

перебіг війни та можливі наслідки ворожих обстрілів об’єктів критичної інфраструктури.

Зауважу, що збереження наявних економічних тенденцій сприятиме поступовому збільшенню кількості гривневих вкладів (на 5 – 10% порівняно з листопадом), як найбільш доступного і зрозумілого виду збереження та примноження наявних статків громадян. При цьому найбільш популярними будуть залишатися депозити терміном на 3 – 6 місяці, частка яких у загальній структурі нових вкладів за 2 останні місяці склала понад 50% від усіх нових вкладів,

– додав він.

Очікуваний "чистий" прибуток від гривневих вкладів більш як у 2 рази перевищує дохідність валютних депозитів, ставки за якими будуть поступово знижуватися у грудні

На його думку, популярність гривневих депозитів обумовлена досить високим рівнем доходу за відносно невеликий термін розміщення. Водночас банки поступово переглядають свою діяльність, активізуючи кредитування, що відповідно потребуватиме залучення триваліших ресурсів.

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