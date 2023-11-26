Что будет с гривневыми вкладами

Дмитрий Замотаев объяснил для 24 Канала, если ставки по депсертификатам сохранятся на уровне 20%, глобальные изменения на рынке не произойдут. Скорее наоборот, будет окончательно сформирован тренд на определенную "постоянство" ставок по гривневым вкладам на ближайшие 2 – 3 месяца.

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В частности, средние ставки с размещением от 9 до 12 месяцев сохранятся на уровне. 14% годовых, а средние ставки по депозитам сроком 3 – 6 месяцев составят 14,5%.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА При этом следует сказать, что "чистая" прибыль, которая будет учитывать инфляцию (в годовом измерении инфляция уже сократилась до 5,3%) и плановую банковскую комиссию, в зависимости от срока гривневого вклада останется на достаточно высоком уровне: это до 6% на вклады от 9 месяцев до 1 года и до 7% на 3 – 6-месячные депозиты.

Однако если ставки по депсертификатам будут все же уменьшены на 1 – 2 процентных показателя, ставки по гривневым депозитам тоже снизятся. Например, вклады от 9 месяцев до года упадут на 0,5 – 1,5%, а на 3 – 6 месяцев – на 0,5 – 1%.

Что еще влияет на депозитный рынок

Также Замотаев выделил следующие экономические факторы, которые в декабре будут оказывать существенное влияние, в частности:

уровень инфляции;

развитие экономики;

постепенный рост доходов граждан;

объемы макрофинансовой помощи от стран-партнеров, что позволяет покрывать до 50% всех бюджетных расходов;

ход войны и возможные последствия вражеских обстрелов объектов критической инфраструктуры.

Замечу, что сохранение существующих экономических тенденций будет способствовать постепенному увеличению количества гривневых вкладов (на 5 – 10% по сравнению с ноябрем) как наиболее доступного и понятного вида сохранения и приумножения имеющихся доходов граждан. При этом наиболее популярными будут оставаться депозиты сроком на 3 – 6 месяца, доля которых в общей структуре новых вкладов за 2 последних месяца составила более 50% всех новых вкладов.

– добавил он.

Обратите внимание! Ожидаемая "чистая" прибыль от гривневых вкладов более чем в 2 раза превышает доходность валютных депозитов, ставки по которым будут постепенно снижаться в декабре до 2 – 2,5% на годовые вклады в долларах, до 1,5 – 1,8% на годовые депозиты в евро.

По его мнению, популярность гривневых депозитов обусловлена достаточно высоким уровнем дохода за относительно небольшой срок размещения. В то же время банки постепенно пересматривают свою деятельность, активизируя кредитование, что, соответственно, потребует привлечения более продолжительных ресурсов.

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