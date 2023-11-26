Что будет с гривневыми вкладами
Дмитрий Замотаев объяснил для 24 Канала, если ставки по депсертификатам сохранятся на уровне 20%, глобальные изменения на рынке не произойдут. Скорее наоборот, будет окончательно сформирован тренд на определенную "постоянство" ставок по гривневым вкладам на ближайшие 2 – 3 месяца.
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В частности, средние ставки с размещением от 9 до 12 месяцев сохранятся на уровне. 14% годовых, а средние ставки по депозитам сроком 3 – 6 месяцев составят 14,5%.
При этом следует сказать, что "чистая" прибыль, которая будет учитывать инфляцию (в годовом измерении инфляция уже сократилась до 5,3%) и плановую банковскую комиссию, в зависимости от срока гривневого вклада останется на достаточно высоком уровне: это до 6% на вклады от 9 месяцев до 1 года и до 7% на 3 – 6-месячные депозиты.
Однако если ставки по депсертификатам будут все же уменьшены на 1 – 2 процентных показателя, ставки по гривневым депозитам тоже снизятся. Например, вклады от 9 месяцев до года упадут на 0,5 – 1,5%, а на 3 – 6 месяцев – на 0,5 – 1%.
Что еще влияет на депозитный рынок
Также Замотаев выделил следующие экономические факторы, которые в декабре будут оказывать существенное влияние, в частности:
- уровень инфляции;
- развитие экономики;
- постепенный рост доходов граждан;
- объемы макрофинансовой помощи от стран-партнеров, что позволяет покрывать до 50% всех бюджетных расходов;
- ход войны и возможные последствия вражеских обстрелов объектов критической инфраструктуры.
Замечу, что сохранение существующих экономических тенденций будет способствовать постепенному увеличению количества гривневых вкладов (на 5 – 10% по сравнению с ноябрем) как наиболее доступного и понятного вида сохранения и приумножения имеющихся доходов граждан. При этом наиболее популярными будут оставаться депозиты сроком на 3 – 6 месяца, доля которых в общей структуре новых вкладов за 2 последних месяца составила более 50% всех новых вкладов.
– добавил он.
По его мнению, популярность гривневых депозитов обусловлена достаточно высоким уровнем дохода за относительно небольшой срок размещения. В то же время банки постепенно пересматривают свою деятельность, активизируя кредитование, что, соответственно, потребует привлечения более продолжительных ресурсов.