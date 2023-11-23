Что будет с депозитами в конце ноября

По мнению Дмитрия Замотаева, не изменяя последним тенденциям, будет продолжаться тренд на постепенное снижение ставок по гривневым вкладам. Это произойдет в соответствии с размером ставки по 3-месячным гривневым депозитным сертификатам в 20%.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Собственно сегмент гривневых вкладов "ориентируется" именно на размер ставки по депсертификатам, чем она выше, тем выше прибыль по депозитам. Замечу, что НБУ после очередного снижения учетной ставки до 16% оставил по-прежнему ставку по депсертификатам именно потому, чтобы сохранить высокую доходность гривневых депозитов.

На следующей неделе некоторые банки проведут инерционное изменение ставок, чтобы приблизить их к рыночному уровню. Однако это не сильно повлияет на размер средних ставок. Кроме того, будет постепенно расти количество краткосрочных вкладов со сроком размещения на 3 – 6 месяцев.

Если же говорить о доходности гривневых депозитов, то можно сказать, что сейчас сформировано достаточно выгодное соотношение получаемого дохода и "чистой" прибыли (с учетом низкой инфляции, которая в годовом измерении не превышает 5,3%). Именно это может стимулировать граждан к большей активности по размещению гривневых сбережений на депозитах,

– добавил он.

По мнению Замотаева, в валютном сегменте будет наблюдаться стабильность, однако с определенными тенденциями к снижению ставок. Также может уменьшиться интенсивность открытия новых валютных депозитов – где-то на 5 – 10% по сравнению с началом ноября.

Характеристики банковских депозитов на следующей неделе

средние ставки по гривневым вкладам с размещением от 9 до 12 месяцев составят 14% годовых ("чистая" прибыль граждан с учетом инфляции может составить около 6%);

средние ставки по гривневым депозитам сроком на 3 – 6 месяцев составят около 14,5% годовых (с "чистой" прибылью около 7%);

средние ставки по долларовым вкладам сроком до 1 года будут на уровне 2 – 2,5% годовых;

средние ставки по вкладам в евро с размещением до 1 года будут в пределах 1,5 – 1,8% годовых;

свыше 50% новых гривневых депозитов, открытых с сентября по ноябрь, составят вклады сроком на 3 – 6 месяцев: популярность таких вкладов объясняется высоким уровнем дохода в довольно короткий срок.

Поэтому сейчас выгодный период для гривневых вкладов, ведь прибыль по ним в 2 – 2,5 раза больше, чем в валютных. Ожидается, что тенденция к постепенному увеличению гривневых вкладов будет продолжаться. При этом в общей структуре депозитов вклады в национальной валюте могут составить до 80% всех новых депозитов.

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