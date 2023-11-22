Когда введут гибкость курса

Начальник аналитического отдела Sense Bank Алексей Блинов обратил внимание на защитную конфигурацию процентных ставок в монетарной политике. Он пояснил, что спред между учетной ставкой и ставкой рефинансирования в 6 процентных показателей еще не был столь высок в современной истории монетарной политики НБУ.

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Алексей Блинов Начальник аналитического отдела Sense Bank Также очень высоким поддерживается и спред между фактическими ставками привлечения средств и ставками рефинансирования. Такая защитная архитектура всегда сопровождает необходимость поддержания обменного курса национальной валюты.

По его словам, переход к гибкому обменному курсу о котором заявил НБУ еще в октябре не состоялся. Чтобы это произошло на самом деле, нужно, чтобы регулятор ограничил уровень удовлетворения чистого спроса на рынке.

Поэтому нынешняя монетарная политика дает понять, что усиление гибкости обменного курса еще впереди, а реальные ставки регулятора должны обеспечить более низкие общественные потери этого перехода.

Итак, в 2024 году мы будем свидетелями фактической реализации подчинения монетарной политики потребностям управления валютными рисками государства (наряду с выборочным управлением мощной системой административных валютных ограничений),

– добавил он.

Таким образом, возвращение к плавающему курсу пока является очень далекой перспективой.

Курс доллара 22 ноября

В течение суток курс доллара кардинально не изменился. В банках и на черном рынке он упал на 1-5 копеек, тогда как в обменниках вырос на 2-11 копеек.