Курс валют в банках
- По состоянию на утро 22 ноября, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,3 гривны (-2 копейки против 21 ноября), а продажа – 37,8 гривны (-5 копеек).
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- Покупка наличного евро в среднем производится по 40,45 гривны (+5 копеек), а продажа – в среднем за 41,08 гривны (+8 копеек).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,5 гривны (+2 копейки), а продажа – 37,89 гривны (+11 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,66 гривны (-16 копеек), а продажа – 41,23 гривны (+3 копейки).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,67 гривны (-2 копейки), а продажа – 37,75 гривны (-1 копейка).
- Евро покупают за 40,9 гривны (+5 копеек), а продают за 41,1 гривны (+5 копеек).
Курс в последнюю неделю ноября
В комментарии 24 Каналу банкирша Анна Золотько рассказала, что за последние 7 дней наличный курс покупки долларов США удерживался в узком коридоре 37,7 – 37,75 гривны за доллар. В то же время, на этой неделе следует ожидать оживления спроса.
Распродажи и подготовка к ним могут предотвращать гривневую ликвидность населения от валютного рынка. Учитывая, что разрыв между безналичным и наличным курсами остается достаточно значительным, возможно умеренное укрепление гривни в наличном сегменте.
На следующую неделю ожидается, что стоимость американского доллара в течение следующей недели будет находиться в диапазоне 37,4 – 37,9 гривны за доллар.