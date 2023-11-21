Курс валют в банках

По состоянию на утро 21 ноября, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,32 гривны (-3 копейки против 20 ноября), а продажа – 37,85 гривны (-3 копейки).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 40,4 гривны (+14 копеек), а продажа – в среднем за 41 гривну (+15 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,49 гривны (без изменений), а продажа – 37,85 гривны (+7 копеек), по данным finance.ua.

(без изменений), а продажа – (+7 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,63 гривны (-6 копеек), а продажа – 41,3 гривны (+23 копейки).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,69 гривны (-1 копейка), а продажа – 37,76 гривны (-2 копейки).

(-1 копейка), а продажа – (-2 копейки). Евро покупают за 40,85 гривны (+12 копеек), а продают за 41,05 гривны (+14 копеек).

Будет ли доллар выше 39 гривен

В комментарии 24 Каналу эксперт Даниил Монин рассказал, что до конца этого года курс гривны может девальвировать. Он добавляет, что к концу года всегда повышены расходы бюджета страны.

Даниил Монин Экономический эксперт Кроме того, деньги идут отчасти на покупку валюты. Можно предположить, что гривну может ожидать небольшая девальвация.

Впрочем, курс вряд ли опустится ниже, чем 37,5 гривны. Конечно, продажа валюты может немного возрасти до новогодних праздников, впрочем, это сильно не повлияет на курс.

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