Будет ли курс гривны дешеветь
Как рассказывает 24 Каналу эксперт Данило Монин, гривну может ожидать девальвация. Это может произойти в конце 2023 года.
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По его словам, конец года – это всегда повышенные расходы бюджета. Кроме того, деньги идут отчасти на покупку валюты.
Можно предположить, что гривну может ожидать небольшая девальвация.
Что такое девальвация
Это официальное снижение курса нацвалюты в отношении иностранных валют, таких как доллар, евро и т.д.
Монин рассказывает, что Нацбанк готов тратить валюту под финансовую помощь, поэтому девальвация будет несущественной, а курс вряд ли опустится ниже 37,5 гривны.
Почему поведение НБУ желает лучшего
Даниил Монин критикует поведение регулятора. Он отмечает, что курсообразование сейчас – это чистое желание Национального банка. А с запуском плавающего курса его поведение нелогично.
При дефиците валюты в 3,3 миллиарда долларов нужно иметь несколько иную логику,
– говорит он.
Эксперт объясняет, что с дефицитом торговли в 37–39 миллиардов долларов валюту ждет только девальвация.
Курс валют 17 ноября
- В банках: по данным "Минфина" покупка наличного доллара составляет в среднем 37,4 гривны, а продажа – 37,89 гривны. Что касается евро, то покупка в среднем производится за 40,22 гривны, а продажа – в среднем за 40,85 гривны.
- Курс в обменниках: покупка в среднем на уровне 37,41 гривны, а продажа – 37,87 гривны, по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,42 гривны, а продажа – 40,92 гривны.
- На черном рынке: покупка доллара в среднем на уровне 37,7 гривны, а продажа – 37,78 гривны. Евро покупают за 40,6 гривны, а продают за 40,8 гривны.