Чи буде курс гривні дешевшати

Як розповідає 24 Каналу експерт Данило Монін, на гривню може чекати девальвація. Це може відбутися наприкінці 2023 року.

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За його словами кінець року – це завжди підвищені витрати бюджету. Крім того, гроші йдуть частково на купівлю валюти.

Данило Монін Економічний експерт Можна припустити, що гривню може чекати невелика девальвація.

Що таке девальвація Це офіційне зниження курсу нацвалюти щодо іноземних валют, як-от долара, євро тощо.

Монін розповідає, що Нацбанк готовий витрачати валюту під фінансову допомогу, тому девальвація буде несуттєвою, а курс навряд опуститься нижче 37,5 гривні.

Зверніть увагу! Продаж валюти може трохи зрости до новорічних свят, адже частину заощаджень населення буде витрачено на підготовку. Втім це навряд сильно вплине на курс.

Чому поведінка НБУ бажає кращого

Данило Монін критикує поведінку регулятора. Він зауважує, що курсоутворення зараз – це чисте бажання Національного банку. А із запуском плаваючого курсу його поведінка нелогічна.

При дефіциті валюти у 3,3 мільярда доларів треба мати дещо іншу логіку,

– каже він.

Експерт пояснює, що з дефіцитом торгівлі у 37–39 мільярда доларів на валюту чекає лише девальвація.

Курс валют 17 листопада

В банках: за даними "Мінфіну" купівля готівкового долара становить в середньому 37,4 гривні, а продаж – 37,89 гривні. Щодо євро, то купівля в середньому здійснюється за 40,22 гривні, а продаж – в середньому за 40,85 гривні.

за даними "Мінфіну" купівля готівкового долара становить в середньому 37,4 гривні, а продаж – 37,89 гривні. Щодо євро, то купівля в середньому здійснюється за 40,22 гривні, а продаж – в середньому за 40,85 гривні. Курс в обмінниках: купівля в середньому на рівні 37,41 гривні, а продаж – 37,87 гривні, за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,42 гривні, а продаж – 40,92 гривні.

купівля в середньому на рівні 37,41 гривні, а продаж – 37,87 гривні, за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,42 гривні, а продаж – 40,92 гривні. На чорному ринку: купівля долара в середньому на рівні 37,7 гривні, а продаж – 37,78 гривні. Євро купують за 40,6 гривні, а продають за 40,8 гривні.

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