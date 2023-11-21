Курс валют у банках

Станом на ранок 21 листопада, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,32 гривні (-3 копійки проти 20 листопада), а продаж – 37,85 гривні (-3 копійки).

Читайте також Долар наприкінці 2023 року: яким буде курс на зимові свята

Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 40,4 гривні (+14 копійок), а продаж – в середньому за 41 гривню (+15 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,49 гривні (без змін), а продаж – 37,85 гривні (+7 копійок), за даними finance.ua.

(без змін), а продаж – (+7 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,63 гривні (-6 копійок), а продаж – 41,3 гривні (+23 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,69 гривні (-1 копійка), а продаж – 37,76 гривні (-2 копійки).

(-1 копійка), а продаж – (-2 копійки). Євро купують за 40,85 гривні (+12 копійок), а продають за 41,05 гривні (+14 копійок).

Чи буде долар вище 39 гривень

У коментарі 24 Каналу експерт Данило Монін розповів, що до кінця цього року курс гривні може девальвувати. Він додає, що під кінець року завжди підвищені витрати бюджету країни.

Данило Монін Економічний експерт Крім того, гроші йдуть частково на купівлю валюти. Можна припустити, що гривню може чекати невелика девальвація.

Втім курс навряд опуститься нижче, ніж 37,5 гривні. Звичайно, що продаж валюти може трохи зрости до новорічних свят, втім це сильно не вплине на курс.

Носіть криптогаманець завжди в кишені разом зі зручним мобільним застосунком WhiteBIT. Так ви зможете купувати та продавати криптовалюту чи торгувати популярними монетами будь-де та будь-коли.