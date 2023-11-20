Курс валют в банках
- По состоянию на утро 20 ноября, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,35 гривны (-5 копеек против 17 ноября), а продажа – 37,88 гривны (-1 копейка).
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- Покупка наличного евро в среднем производится по 40,26 гривны (+4 копейки), а продажа – в среднем за 40,85 гривны (без изменений).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,45 гривны (-1 копейка), а продажа – 37,9 гривны (+4 копейки), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,69 гривны (+23 копейки), а продажа – 41,1 гривны (+19 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,7 гривны (без изменений), а продажа – 37,78 гривны (без изменений).
- Евро покупают за 40,73 гривны (+13 копеек), а продают за 40,91 гривны (+11 копеек).
Что будет с долларом на зимние праздники
В комментарии 24 Каналу эксперт Даниил Монин рассказал, что в конце 2023 года курс гривны может ослабнуть. Он объясняет, что к концу года всегда повышены расходы бюджета.
Кроме того, деньги идут отчасти на покупку валюты. Можно предположить, что гривну может ожидать небольшая девальвация.
Что такое девальвация
Это официальное снижение курса нацвалюты в отношении иностранных валют, таких как доллар, евро и т.д.
Как прогнозирует Монин, курс вряд ли опустится ниже 37,5 гривны. Это потому, что Нацбанк готов тратить валюту под финансовую помощь, а потому девальвация будет несущественной.
Эксперт добавляет, что продажа валюты может немного возрасти до новогодних праздников. Но это сильно не отразится на курсе.