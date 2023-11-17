Курс валют в банках

По состоянию на утро 17 ноября, по данным "Минфина", покупка наличного доллара составляет в среднем 37,4 гривны (без изменений против 16 ноября), а продажа – 37,89 гривны (+4 копейки).

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Покупка наличного евро в среднем производится по 40,22 гривны (+5 копеек), а продажа – в среднем за 40,85 гривны (+3 копейки).

Курс в обменниках

По состоянию на 16 ноября в обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,43 гривны (+4 копейки), а продажа – 37,79 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.

(+4 копейки), а продажа – (+6 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,4 гривны (+7 копеек), а продажа – 40,9 гривны (+4 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,7 гривны (+5 копеек), а продажа – 37,78 гривны (без изменений).

(+5 копеек), а продажа – (без изменений). Евро покупают за 40,6 гривны (+10 копеек), а продают за 40,8 гривны (+5 копеек).

Каким будет курс на следующей неделе

В комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой говорит, что основные показатели на валютном рынке на следующей неделе почти не изменятся. Следовательно, диапазон текущих колебаний на межбанке будет на уровне 0,1–0,2 гривны, а разница между курсами купли и продажи будет оставаться мизерной – до 0,1 гривны.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Со временем колебания курсов могут стать заметнее в случае, если регулятор решит предоставить еще больше "свободы" на межбанке, откорректировав объемы и периодичность валютных интервенций.

По прогнозам Лесового, доллар на наличном рынке будет на уровне 37–38 гривен, а евро – 39–41 гривен. Спреды, как и текущие колебания, не превысят 0,5 гривны.

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