Курс валют у банках

Станом на ранок 22 листопада, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,3 гривні (-2 копійки проти 21 листопада), а продаж – 37,8 гривні (-5 копійок).

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Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 40,45 гривні (+5 копійок), а продаж – в середньому за 41,08 гривні (+8 копійок).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,5 гривні (+2 копійки), а продаж – 37,89 гривні (+11 копійок), за даними finance.ua.

(+2 копійки), а продаж – (+11 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,66 гривні (-16 копійок), а продаж – 41,23 гривні (+3 копійки).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,67 гривні (-2 копійки), а продаж – 37,75 гривні (-1 копійка).

(-2 копійки), а продаж – (-1 копійка). Євро купують за 40,9 гривні (+5 копійок), а продають за 41,1 гривні (+5 копійок).

Курс в останній тиждень листопада

У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що за останні 7 днів готівковий курс купівлі доларів США утримувався у вузькому коридорі 37,7 – 37,75 гривні за долар. Водночас цього тижня слід очікувати пожвавлення попиту.

Зверніть увагу! За словами експертки пожвавлення будуть на ринку через масштабні маркетингові заходи у так звану "чорну п’ятницю".

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Розпродажі та підготовка до них можуть відвертати гривневу ліквідність населення від валютного ринку. Враховуючи, що розрив між безготівковим та готівковим курсами залишається доволі значним, то можливе помірне зміцнення гривні у готівковому сегменті.

На наступний тиждень очікується, що вартість американського долара протягом наступного тижня знаходитиметься в діапазоні 37,4 – 37,9 гривні за долар.

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