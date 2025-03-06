Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,36 гривны. То есть цена валюты упала на 21 копейку против 5 марта. Официальный курс евро взамен составляет 44,24 гривны. То есть цена выросла на 37 копеек.

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По состоянию на 7 марта курс НБУ будет такой:

доллар – 41,27 гривны,

евро – 44,24 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 6 марта курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,20 гривны , продажа – по 41,77 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,55 гривны , продажа – по 41,60 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 40,88 гривны, продажа – по 41,68 гривны.

Через сколько евро станет основной валютой в Украине

По словам главы НБУ Андрея Пышного во время брифинга, регулятор будет комплексно подходить к решению этого вопроса. Сейчас рассматриваются абсолютно разные варианты.

В то же время заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий сообщает, что доля расчетов в евро достигла в импорте – 50%, в экспорте – 30%, а на наличном рынке – 22 – 23%.

Дальнейшее расширение доли евро может эту дискуссию актуализировать. Она, безусловно, будет комплексной и довольно широкой,

– добавляет Гелетий.

Заметьте! По словам заместителя председателя НБУ, надо учесть, что вопрос об установлении евро как основной валюты вместо доллара может набирать актуальность в контексте европейской интеграции Украины.