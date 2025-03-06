Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,36 гривні. Тобто ціна валюти впала на 21 копійку проти 5 березня. Офіційний курс євро натомість становить 44,24 гривні. Тобто ціна виросла на 37 копійок.

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Станом на 7 березня курс НБУ буде такий:

долар – 41,27 гривні,

євро – 44,24 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 6 березня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,20 гривні , продаж – по 41,77 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,55 гривні , продаж – по 41,60 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – по 40,88 гривні, продаж – по 41,68 гривні.

Через скільки євро стане основною валютою в Україні

За словами голови НБУ Андрія Пишного під час брифінгу, регулятор буде комплексно підходити до розв'язання цього питання. Зараз розглядаються абсолютно різні варіанти.

Водночас заступник голови НБУ Юрій Гелетій повідомляє, що частка розрахунків в євро сягнула в імпорті – 50%, в експорті – 30%, а на готівковому ринку – 22 – 23%.

Подальше розширення частки євро може цю дискусію актуалізувати. Вона, безумовно, буде комплексною і доволі широкою,

– додає Гелетій.

Зауважте! За словами заступника голови НБУ, треба врахувати, що питання щодо встановлення євро як основної валюти замість долара може набирати актуальності в контексті європейської інтеграції України.