Є можливості для збільшення "чистого" прибутку: що буде з депозитами наступного тижня

В кінці листопада ситуація з депозитами залишиться без особливих змін, колишні тенденції продовжать існувати. Попри це деякі українці зможуть збільшити свій дохід за вкладами.

Що буде з депозитами в кінці листопада

На думку Дмитра Замотаєва, не зраджуючи останнім тенденціям, триватиме тренд на поступове зниження ставок за гривневими вкладами. Це станеться відповідно до розміру ставки за 3-місяними гривневими депозитними сертифікатами у 20%.

Читайте також Справжнє посилення гнучкості ще попереду: коли НБУ "відпустить" курс

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Власне сегмент гривневих вкладів "орієнтується" саме на розмір ставки за депсертифікатами, чим вона вища, тим вищий прибуток за депозитами. Зауважу, що НБУ після чергового зниження облікової ставки до 16% залишив без змін ставку за депсертифікатами саме тому, щоб зберегти високу дохідність гривневих депозитів.

Наступного тижня деякі банки проведуть інерційну зміну ставок, аби наблизити їх до ринкового рівня. Проте це не сильно вплине на розмір середніх ставок. Крім того, поступово зростатиме кількість короткострокових вкладів з терміном розміщення на 3 – 6 місяців.

Якщо ж говорити про дохідність гривневих депозитів, то можна сказати, що наразі сформоване досить вигідне співвідношення отримуваного доходу та "чистого" прибутку (з урахуванням низької інфляції, яка у річному вимірі не перевищує 5,3%). Саме це може стимулювати громадян до більшої активності з розміщення гривневих заощаджень на депозитах,

– додав він.

На думку Замотаєва, у валютному сегменті спостерігатиметься стабільність, проте із певними тенденціями до зниження ставок. Також може зменшитися інтенсивність відкриття нових валютних депозитів — десь на 5 – 10% порівняно з початком листопада.

Характеристики банківських депозитів наступного тижня

середні ставки за гривневими вкладами із розміщенням від 9 до 12 місяців складуть 14% річних ("чистий" прибуток громадян з урахуванням інфляції може скласти близько 6%);

середні ставки за гривневими депозитами терміном на 3 – 6 місяців складуть близько 14,5% річних (з "чистим" прибутком близько 7%);

середні ставки за доларовими вкладами терміном до 1 року будуть на рівні 2 – 2,5% річних;

середні ставки за вкладами у євро з розміщенням до 1 року будуть в межах 1,5 – 1,8% річних;

понад 50% нових гривневих депозитів, відкритих з вересня по листопад, складуть вклади терміном на 3 – 6 місяці: популярність таких вкладів пояснюється високим рівнем доходу за досить короткий термін.

Тож нині вигідний період для гривневих вкладів, адже прибуток за ними у 2 – 2,5 раза більший ніж у валютних. Очікується, що тенденція до поступового збільшення гривневих вкладів триватиме і надалі. При цьому в загальній структурі депозитів вклади у національній валюті можуть скласти до 80% від усіх нових депозитів.