Банки будуть боротися за клієнтів: чого чекати від депозитів наступного тижня

Наступного тижня банки будуть конкурувати за прихильність своїх клієнтів. У зв'язку з цим українцям можуть запропонувати бонуси та вигідніші умови.

Депозити наступного тижня

Дмитро Замотаєв розповів для 24 Каналу, що в останню декаду листопада в сегменті гривневих депозитів особливих змін не очікується. Як і минулих кілька тижнів на тлі очікуваних податкових змін, комбанки активно вивчатимуть можливість або ж реалізовуватимуть заохочувальну тактику "компенсації", пропонуючи громадянам додаткові 0,5 – 1% до наявних ставок.

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Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Крім того, триватиме період сезонних акцій, мета яких залучити якомога більше вкладників, стимулюючи їхню цікавість до того чи іншого депозитного продукту додатковим "бонусом" (власне це збігається з "компенсаторною" тактикою).

Водночас базові ставки за гривневими вкладами навряд чи зазнають змін. Для цього замало об’єктивних підстав, адже на останньому засіданні монетарного комітету облікова ставка, як і ставка за 3-місячними депозитними сертифікатами залишилися без змін.

Крім того, інфляція в країні вже перейшла рубікон, і не враховуючи можливих податкових змін, об’єктивних економічних підстав для її зростання майже не лишилося. Відтак можна прогнозувати, що середня дохідність за ультракороткими вкладами (3 – 6 місяців) залишиться на рівні 10% річних, середні ставки за вкладами на термін від 9 до 12 місяців будуть в межах 11% річних, а найдовші в часі вклади (від 2 року до 2,5 років) дадуть середній дохід в розмірі до 13% річних,

– додав він.

Наразі важко врахувати, що станеться найближчого місяця в енергетичній сфері і як це вплине на поведінку людей. Варто також зважати й на ситуацію на фронті. Обидва ці чинники є до міри "емоційними", але вони можуть вплинути на наміри громадян покласти гроші на депозит.

Проте для 90% громадян, зважаючи на помірні економічні прогнози на 2025 рік, саме депозитний вклади можуть стати найбільш зрозумілим і простим механізмом, щоб зберегти кошти від інфляційних втрат.