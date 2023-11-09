"Паростки" до зниження були зафіксовані давно: депозити наступного тижня

В середині листопада не варто чекати кардинальних змін як за гривневими, так і валютними депозитами. Проте певні тенденції у сторону зниження все ж будуть прослідковуватися.

Що буде з гривневими депозитами

Дмитро Замотаєв розповів для 24 Каналу, що ситуація серед гривневих вкладів буде стабільною. Зокрема збереження ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами на рівні 20% гарантує новим вкладникам сталі ставки. Залежно від терміну розміщення розмір середніх ставок коливатиметься від 14% (вклади від 9 місяців до 1 року) та до 14,5% (депозити від 3 до 6 місяців).

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За його словами, також триватиме процес зростання частки вкладів з розміщенням від 3 до 6 місяців в загальній структурі депозитів. Зараз такі вклади складають орієнтовно 62 – 65% від усіх нових депозитів за останні 2 – 2,5 місяця.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу

ГЛОБУС БАНКУ Глобальний перегляд ставок за новими гривневими вкладами стане можливим вже грудні, якщо регулятор вирішить вкотре знизити облікову ставку та й підкріпити це корекцією ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами (зниження ставки за депсертифікатами на 1 – 2 відсоткові показники може спонукати комбанки до скорочення дохідності гривневих вкладів на 0,5 – 1% на вклади терміном від 3 до 6 місяців – до 13,5 – 14% річних, та на 1 – 1,5% на вклади від 9 місяців до 1 року – до 13 – 13,5% річних.

Також після "чистий" прибуток за гривневими вкладами стане ще більш привабливим – до 6 – 7% залежно від терміну вкладу. Це зумовлено переглядом інфляційного прогнозу, у якому тепер вказано, що темпи інфляції у річному вимірі скоротилися до 5,8%.

Валютні депозити

Нині прибутковість гривневих вкладів в середньому у 2 – 2,5 раза вища за дохід від валютних депозитів, що робить їх більш привабливими.

У сегменті валютних пропозицій цілком можливе поновлення тенденції до поступового скорочення відсотків за вкладами. Замотаєв наголосив, що про темпи говорити зарано, однак "паростки" до зниження ставок були зафіксовані ще в другій половині жовтня, коли низка банків скоротила дохідність вкладів у доларах та євро в середньому на 0,3 – 0,6 відсоткового показника.

За всіма ознаками дохідність валютних вкладів поступово знижуватиметься і це триватиме щонайменше 1 – 1,5 місяця. Таким чином, до кінця року середні ставки за вкладами у доларах з розміщенням до 1 року можуть знизитися до 2,5% річних, а депозити у євро на аналогічний період скоротяться до 1,5 – 1,8%,

– сказав він.

Тож зацікавлення громадян у відкритті нових валютних вкладів через поступове зниження їхньої дохідності дещо спаде. Проте важливо підкреслити, розвиток депозитних програм є досить динамічним, що свідчить про високий ступінь довіри до банківської системи та впевненість у її міцності попри війну.