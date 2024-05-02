Новий тренд на ринку: чого чекати від депозитів наступного тижня

Протягом наступного тижня очікується "пришвидшений" розвиток нового тренду на перегляд комбанками ставки за гривневими депозитами. Він триватиме приблизно 1 – 2 місяці.

Що буде з депозитами наступного тижня

Дмитро Замотаєв розповів для 24 Каналу, що головний привід криється в рішенні монетарного комітету НБУ, який 25 квітня знизив облікову ставку з 14,5% до 13,5%. Тоді ж відповідні корективи були внесені у ставку за 3-місячними депозитними сертифікатами – з 17,5% до 16,5%.

Читайте також Щоб позбавити ресурсів для ведення війни: Шмигаль закликав відмовитися від російського урану

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ Таким чином, у найближчі тижні максимальні ставки за гривневими вкладами знизяться до 15% річних, середні ставки вкладами від 3 до 6 місяців складуть 12 – 12,5% річних, а середні ставки за вкладами від 9 місяців до 1 року не перевищать 12% річних.

Саме на основі ставки за 3-місячними депсертифікатами формується дохідність переважної більшості гривневих вкладів.

Він додав, що така об’єктивна корекція може декого "засмутити", однак у співвідношенні з іншими важливими показниками нині гривневі депозити були й залишатимуться найвигіднішим засобом не лише для збереження, а й для примноження накопичень громадян.

По-перше, на тлі низької інфляції, яка у річному вимірі не перевищує 3,2%, а також враховуючи необхідні банківські платежі, чистий прибуток за гривневими вкладами буде на досить високому рівні, а це 6 – 7%,

– сказав Замотаєв.

По-друге, прибутковість валютних депозитів значно поступається гривневим, адже ставки за вкладами в доларах не перевищують 1,8% річних, а в євро – 1,6% річних. Також гривневі вклади є простим і дуже зручним способом отримання пасивного прибутку, адже відкрити депозит можна за лічені хвилини в банківському застосунку, встановленому на смартфоні.

По-четверте, в контексті березневого і квітневого перегляду ставки за 3-місячними депсертифікатами у громадян є чудова можливість скористатися "перезмінкою ставок" і відкрити депозити за старими більш вигідними ставками (в середньому на 1 – 1,5% вищими за очікувані нові ставки),

– додав директор.

Кожен новий вкладник має змогу отримати вітальний бонус до основних ставок, розмір якого варіюється від 0,5% до 1%.